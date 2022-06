Die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) prognostiziert für die kommenden Tage Hitze, Gewitter und auch etwas Wind.



WIEN. Die Extremwerte des Montag werden am Dienstag, 28. Juni nicht mehr erreicht. Am Dienstagvormittag weicht die Sonne zahlreichen Quellwolken und auch Regenschauer und Gewitter sind zu erwarten. Auch am Nachmittag ist mit Schauern zu rechnen. Der Wind dreht bereits am Vormittag auf West und weht mäßig bis lebhaft. Nachmittags lässt der Wind aber deutlich nach. Rund 22 Grad in der Früh, tagsüber Höchstwerte um 30 Grad.

Die Temperaturen klettern weiter bis zu über 30 Grad.

Foto: Dimitry Anikin/Unsplash

hochgeladen von Barbara Schuster

Mittwoch, 27. Juni



Am Mittwoch scheint oft die Sonne, es zeigen sich meist nur flache Schönwetterwolken am Himmel. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südost. Von rund 20 Grad am Morgen steigt rasch an, die Tageshöchstwerte liegen um 34 Grad.

Donnerstags ist mit viel Sonnenschein zu rechnen.

Foto: Johannes Reiterits

hochgeladen von Johannes Reiterits

Donnerstag, 28.Juni



Donnerstags ist mit viel Sonnenschein zu rechnen. In der Früh gibt es noch mäßigen Wind aus West-Nordwest, dieser flaut tagsüber aber ab. Die Temperaturen klettern von etwa 22 Grad auf bis zu 32 Grad.

Das könnte dich auch interessieren:



Erstmals hitzefrei für die Fiakerpferde in Wien

Viele Parkplätze und eine Wasserrutsche