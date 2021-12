Wien startet wolkig und trüb in die neue Woche. Die aktuelle Wetterprognose für die dritte Dezemberwoche in Wien.

WIEN. Zum Wochenstart ziehen in Wien einige Wolken auf. Laut ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) bringen Hochnebel und Wolken am Montag eher trübes Wetter. Am Vormittag kann es auch ein wenig nieseln.

Der Wind weht schwach aus West bis Nordwest. Am Nachmittag kann es zeitweise regnen. Die Frühtemperaturen liegen um vier Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen etwa sechs Grad.

Das Wetter am Dienstag

Der Dienstag bringt weiterhin eher trübes Wetter mit zahlreichen tiefliegenden, hochnebelartigen Wolken. Gebietsweise fällt auch etwas Regen. Dazu ist es windschwach bei Frühtemperaturen um vier Grad und Tageshöchsttemperaturen bis zu sieben Grad.

Wie magst du das Wetter am liebsten?

Der weitere Trend

Der Hochnebel bleibt und sorgt oft für trübes Wetter. Weiterhin kann es zeitweise nieseln. Der Wind weht schwach aus West bis Nordwest. Am Donnerstag frischt der Wind etwas auf und Wolkenfelder ziehen durch. Frühtemperaturen um vier Grad, Tageshöchsttemperaturen um sechs Grad.

Das könnte dich auch interessieren:

Lockdown-Party mit 100 Gästen in Mariahilf aufgelöst

Die X-Mas-Oase eröffnet auch dieses Jahr