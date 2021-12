Trotz des Demoverbots vor 18 Uhr fand am Samstagnachmittag in der Innenstadt eine Demo statt, die auch aus dem Ruder lief. Bei der von der impfkritischen Partei MFG angemeldeten "Standkundgebung" am Schwarzenbergplatz wurden Polizeisperren durchbrochen. Die Menge bahnte sich den Weg durch die Innenstadt, vorbei an Tausenden Bürgern, die Weihnachtseinkäufe erledigen wollten.

WIEN. Am Schwarzenbergplatz hatten sich bereits zu Mittag mehrere hundert Demonstranten versammelt - bei einer genehmigten "Standkundgebung". Zunächst verlief diese Kundgebung friedlich. Als die Demonstration gegen 15 Uhr in Richtung Stephansplatz losziehen wollte, wurde das von der Polizei zunächst mit Sperrgittern verhindert.

Doch dann geriet die Lage außer Kontrolle, die Demonstranten durchbrachen die Sperren.

Bin baff, das beflügelt natürlich die Demo. Eine Polizei die einfach nur zuschaut, habe ich bisher nicht erlebt #w1812https://t.co/6L3hnQxT8o — Markus Sulzbacher (@msulzbacher) December 18, 2021

Zuvor hatte die Polizei gegen 16 Uhr gepostet, dass Kundgebungsteilnehmer versuchen vom Schwarzenbergplatz aus einen nicht angezeigten Marsch abzuhalten. Dies werde "mit allen unsern Kräften verhindert. Wir aktivieren unsere Sperren in diesem Bereich."

Kundgebungsteilnehmer*innen versuchen vom #Schwarzenbergplatz ausgehend einen nicht angezeigten Marsch abzuhalten. Dies wird mit allen unsern Kräften verhindert. Wir aktivieren unsere Sperren in diesem Bereich. #w1812 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) December 18, 2021

Doch die Demonstranten durchbrachen die Polizeisperren. Demonstranten zerrten mehrere Sperrgitter weg. Laut Meldungen auf Twitter setzte sich daraufhin ein Zug von einigen hundert Personen in Richtung Karlsplatz in Bewegung.

seit mehr als einer stunde zieht ein mob aus rechtsextremen,verschwörungstheoretikern und covidleugnern durch wien. die polizei hatte das ja nicht ahnen können #w1812pic.twitter.com/xZqn21HXLm — Danijel Jajaja (@Danijel_Suster) December 18, 2021

Hintergrund zum Demoverbot

Die Polizei hatte in der Wiener Innenstadt größere Demonstrationen erst ab 18.00 Uhr gestattet. Grund dafür ist das einzige Einkaufswochenende im Advent – aufgrund der Schließung während des Lockdowns dürfen die Geschäfte auch am Sonntag öffnen. Daher wurde etwa die MFG-Veranstaltung nur als Standkundgebung zugelassen.

Man habe dabei jede Versammlungsanzeige „sorgfältig“ geprüft, hieß es vonseiten der Polizei. Dabei sei das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit mit etwaigen anderen Grundrechten abgewogen worden, wie etwa dem öffentlichen Interesse am Recht auf Erwerbsfreiheit.

Kritik an Polizei

Kritik wurde auf Twitter ob der Machtlosigkeit der Polizei laut. So forderte etwa der Musiker und Mitgründer der "Bierpartei" den Rücktritt von Polizeipräsident Pürstl.

Also wenn der Wiener Polizeipräsident Pürstl nicht ab Montag beim AMS gemeldet is, verlier ich endgültig den Glauben an dieses Land. 👮🏻‍♂️@LPDWien#w1812 — Marco Pogo (@marcopogo666) December 18, 2021

