Das Donauinselfest 2022 findet - vom heutigen Standpunkt aus gesehen - statt: Vom 24. bis 26. Juni verwandelt sich die Donauinsel wieder einmal in Wiens größte Open-Air-Arena. Sicherheit steht dabei im Mittelpunkt.

WIEN. Den Termin gibt es schon: Von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Juni, findet das Donauinselfest 2022 statt - zumindest ist das zum jetzigen Zeitpunkt so geplant. Am letzten Juniwochenende wird die Donauinsel zum Schauplatz für Musik, Kultur, Sport und Gastronomie - Sicherheit wird dabei groß geschrieben.

So wird es wieder einen eigenen Covid-Beirat samt Sicherheitsteam geben, die das Ansteckungsrisiko minimieren werden. „Die Gesundheit und Sicherheit aller steht auch im kommenden Jahr an erster Stelle“, so Matthias Friedrich, Geschäftsführer des Veranstalters Pro Event Team für Wien GmbH.

Am Donauinselfest ist immer was los.

Heimische Musik wird gefördert

In den letzten beiden Jahren legte man großes Augenmerk auf die Förderung der heimischen Musik- und Kulturszene – das bleibt auch 2022 so: "Österreich hat enorm viel zu bieten und das wird auch 2022 wieder in vollem Umfang erlebbar werden“, ist Kurt Wimmer, Präsident des Vereins Wiener Kulturservice, überzeugt.

Ein Sommer ohne Donauinselfest?

„In den vergangenen beiden Jahren hat das Donauinselfest eindrucksvoll bewiesen, dass es auch während einer Pandemie für sozialen Zusammenhalt und ein respektvolles Miteinander steht", sagt Barbara Novak von der SPÖ Wien. "2022 werden wir diese Werte, die heute wichtiger denn je sind, umso stärker in den Vordergrund rücken und ein fulminantes Festival auf die Beine stellen.“ Neben der Förderung der heimischen Kultur- und Veranstaltungsszene erwartet man auch wieder internationale Stars und plant insgesamt eine bunte Programmvielfalt.



Internationals Acts sind am Donauinselfest ganz normal.

Immer wieder, immer wieder - Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht für sozialen Zusammenhalt, eine leistbare und moderne Stadt sowie respektvollen Umgang miteinander. Mehr Infos auf www.donauinselfest.at

