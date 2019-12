Die bz-Wiener Bezirkszeitung wünscht allen Regionauten und ihren Familien frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage.



Weihnachten



Mir ist das Herz so froh erschrocken,

das ist die liebe Weihnachtszeit!

Ich höre fern her Kirchenglocken

mich lieblich heimatlich verlocken

in märchenstille Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich wieder,

anbetend, staunend muß ich stehn;

es sinkt auf meine Augenlider

ein goldner Kindertraum hernieder,

ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn.

(Theodor Storm)