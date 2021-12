Schon zum zweiten Mal in Folge ist Silvester stark durch Corona beeinträchtigt. Rund die Hälfte der Wiener wollen den Jahreswechsel nur im kleinen Kreis feiern, zeigt eine Umfrage. Die meisten Wiener planen dieses Jahr auch kein Feuerwerk abzuschießen, 51 Prozent lehnen Pyrotechnik überhaupt ab.

WIEN. Laut einer Umfrage der Wiener Städtischen Versicherung planen die meisten Menschen in Österreich ein Silvester im kleinen Kreis. In Wien wollen rund 52 Prozent der Befragten Silvester zu zweit oder mit der Familie feiern.

Viele feiern Silvester überhaupt nur zu zweit.

Corona drückt auf Feierlaune

"Die Umfrage zeigt ganz klar, dass die Pandemie weiterhin auf die Feierlaune der Österreicherinnen und Österreicher drückt. Zwar hat sich bei vielen die Einstellung zu Silvester durch die Corona-Pandemie nicht grundlegend verändert, doch der Jahreswechsel wird deutlich abgespeckter gefeiert", sagt Wiener Städtische-Vorstandsdirektorin Doris Wendler.

Bei der Online-Umfrage wurden 1.000 Personen durch das Gallup-Institut zu ihren Silvesterplänen befragt. Lediglich drei Prozent der Österreicher wollen eine Party mit mehr als zehn Personen besuchen. Bei einem Viertel der Befragten und vor allem bei den jüngeren Menschen bis 30 Jahre habe sich die Einstellung zu Silvester geändert.

Viele Unfälle mit Feuerwerk

Das Feuerwerk dürfte heuer vielerorts ausfallen. 80 Prozent aller WienerInnen planen heuer keine oder eher keine Feuerwerkskörper zu Silvester abzuschießen. Damit liegt Wien im Österreich-Schnitt. Im Burgenland wollen mit 88 Prozent die meisten Menschen auf Pyrotechnik verzichten, in Oberösterreich mit 75 Prozent die wenigsten.

Wirst du zu Silvester Feuerwerk abschießen?

51 Prozent der WienerInnen lehnen ein Feuerwerk prinzipiell ab. "Als Gründe für den Verzicht werden vor allem der Tierschutz und die Umweltverschmutzung, Nachhaltigkeit sowie Lärmbelästigung genannt", erklärt Wendler.

Der Einsatz von Pyrotechnik führt immer wieder zu Unfällen, teilweise mit sehr schweren Verletzungen. Die Umfrage zeigt, dass 14 Prozent aller Befragten schon einmal einen Unfall mit Feuerwerkskörpern oder Böllern hatten. Negativer Spitzenreiter ist hier Oberösterreich, wo 21 Prozent der Befragten schon negative Erfahrungen mit Pyrotechnik hatten, am wenigsten waren es in Kärnten mit sieben Prozent. In Wien hatten 13 Prozent schon einen Pyrotechnik-Unfall.

2G-Nachweis im Privaten

Auch die Sicherheit in Hinblick auf Corona spielt für die Wienerinnen und Wiener eine wichtige Rolle. So verlangt in Wien fast ein Drittel der Befragten bei privaten Feiern einen 2G-Nachweis. Am vorsichtigsten sind hier die Salzburger mit 38 Prozent und die Burgenländer mit 37 Prozent, während nur 24 Prozent der Steirer und 28 Prozent der Tiroler Wert auf einen 2G-Nachweis legen.

