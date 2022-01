Giraffen-Mädchen im Tiergarten Schönbrunn geboren · Einbruchsserie in der Leopoldstadt geklärt · Wiener Schauspieler Ernst Stankovski verstorben · Schüsse auf Bus in der Grinzinger Straße · erneut 9.968 Corona Neuinfektionen · Wien Museum präsentiert sein Programm für 2022 · 19 Flüchtlinge in einem LKW gefunden · 42-jähriger Wiener wegen versuchter Vergewaltigung verurteilt ·

