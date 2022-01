2G-Kontrollen im Handel, Maskenpflicht im Freien, weiter Lockdown für Ungeimpfte: Das gilt ab 11. Jänner.

WIEN. Ab Dienstag, 11. Jänner, ändert sich hinsichtlich der 2G-Regel nicht viel, sie gilt nach wie vor für den Handel, die Gastronomie und für körpernahe Dienstleistungen. Gerade im Handel aber auch insgesamt können sich die Wienerinnen und Wiener aber auf verstärkte Kontrollen einstellen.

Laut Regierungsverordnung gilt für Händlerinnen und Händler, dass sie den 2G-Nachweis der Kundinnen und Kunden ab Betreten des Geschäftes ehestmöglich kontrollieren müssen, spätestens aber beim Erwerb von Waren. Einige Shoppingcenter wollen ein Stempel-System umsetzen, etwa das Kaufhaus Gerngross auf der Mariahilfer Straße. Auch die Polizei will genauer hinschauen – die Exekutive soll spürbar mehr kontrollieren.

Die neuen Regeln wurden angesichts der Omikron-Variante getroffen. Aktuell zeichne sich eine Verdoppelung der Neuinfektionen ab, erklärte der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) im ORF-Interview am 10. Jänner und verweist gleichzeitig auf die Reihe von Maßnahmen, die bereits bisher in Wien gelten, vom Kultur- bis zum Sportbereich.

Maskenpflicht nun auch outdoor

Weiterhin ausgenommen von der 2G-Regel im Handel sind Geschäfte der Grundversorgung wie etwa der Lebensmittelhandel oder Drogerien sowie Click & Collect, das heißt auch ungeimpfte Kundinnen und Kunden können weiterhin ihre vorbestellte Waren in den Geschäften abholen. Ebenso ausgenommen von der 2G-Regel sind Schwangere und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. In diesen Fällen muss ein gültiger PCR-Test vorgewiesen werden und der Ausnahmegrund mit einem ärztlichen Attest belegt werden.

Der Lockdown für Ungeimpfte bleibt und wurde bis vorerst 20. Jänner verlängert. Neu mit 11. Jänner ist die Maskenpflicht im Freien, ebenfalls vorerst bis 20. Jänner 2022 befristet. Eine FFP2-Maske ist künftig an öffentlichen Orten auch im Freien zu tragen, wenn ein Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann, so etwa in Einkaufsstraßen, Fußgängerzonen, in der Straßenbahnhaltestelle oder in Warteschlangen vor Geschäften und Gastronomieständen. Die Maskenpflicht gilt allerdings nicht bei Personen aus dem gleichen Haushalt bzw. engen Bezugspersonen und auch dann nicht, wenn der Mindestabstand zu anderen Personen nur kurzzeitig unterschritten wird.

