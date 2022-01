Von Sonntag, 2. Jänner, auf Montag, 3. Jänner, wurden in Wien 618 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit gibt es in der Bundeshauptstadt aktuell 9.971 aktive Fälle. Zudem spricht sich Gesundheitsstadtrat Peter Hacker für eine verkürzte Quarantänedauer aus.

WIEN. Am Montag, 3. Jänner, wurden 618 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Wien gemeldet. Damit hat sich die Zahl seit dem Wochenende verringert, am Sonntag waren es 746 Neuinfektionen. Laut Gesundheitsbehörde Wien und medizinischem Krisenstab der Stadt Wien sind mit Stand Montag, 3. Jänner, 9.971 Menschen in Wien an Corona erkrankt.

Seit Beginn der Pandemie wurden für Wien 244.187 positive Testungen bestätigt. 231.417 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.799, eine Person ist zuletzt verstorben.

Zuletzt hatte sich der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker in der Tageszeitung "Der Standard" für eine kürzere Quarantänedauer in Bezug auf das Coronavirus ausgesprochen. Sein Argument hierbei ist, dass von rund 2.000 Omikron-Fällen bisher kein einziger im Spital gelandet sei. Derzeit gilt die Regelung, dass jeder, der mit einem Omikron-Infizierten Kontakt hatte, für zehn Tage in Quarantäne muss. Hacker möchte diese Zeit künftig allerdings auf fünf bis sieben Tage verkürzen.

Die am Montag eingemeldeten Befunde beinhalten:

877 Befunde mehr vom 02.01.2022

12 Befunde vom 01.01.2022

2 Befunde weniger vom 31.12.2021

3 Befunde weniger vom 30.12.2021

10 Befunde weniger von den Tagen zuvor

Die Gesundheitshotline 1450 hat 2.775 Anrufe entgegengenommen.

Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.

