Am Piaristengymnasium im 8. Bezirk ist der Unterricht auf Distance-Learning umgestellt. Nach drei Omikron-Verdachtsfällen waren drei Klassen in Quarantäne, gestern kam ein vierter Verdachtsfall dazu. Grundsätzlich bleibt die Schule aber offen - jedoch nur für Schüler, die nicht Zuhause betreut werden können.

WIEN/JOSEFSTADT. Drei Klassen waren bereits wegen einzelner Schüler, die möglicherweise mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert sind, in Quarantäne. Am Mittwoch, 15. Dezember, kam ein vierter Verdachtsfall dazu. Auf Drängen der Eltern wurde nun das ganze Piaristengymnasium in der Josefstädter Piaristengasse auf Distance-Learning umgestellt - für Schüler, die nicht Zuhause betreut werden können, steht die Lehranstalt aber weiterhin offen.

Positiv auf den Coronavirus wurden alle vier betreffenden Schüler getestet. Ob es sich tatsächlich um die ansteckendere Omikron-Variante handelt, steht aber weiterhin noch nicht fest - die Analyse ist zeitaufwendiger als der bloße Coronatest.

Die Tore der Piaristenschule bleiben zwar verschlossen, trotzdem können alle Kinder mit Betreuungsbedarf jederzeit in das Schulgebäude kommen.

Die Eltern sind verunsichert

Nach vielen Gesprächen mit besorgten Eltern sprach Schuldirektorin Christa Stolfa am Mittwoch in einer Handy-Nachricht die große Verunsicherung durch die Omikron-Verdachtsfälle an. Stolfa ersuchte, „von der Möglichkeit, die Kinder bis zu den Weihnachtsferien zu Hause zu lassen, Gebrauch zu machen. Bitte schon ab Donnerstag, 16. Dezember."

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) betonte, dass es keine behördliche Schließung der Schule gibt. "Bei Betreuungsbedarf können die Schülerinnen und Schüler jederzeit ins Schulgebäude kommen", so Wiederkehr. Derzeit gibt es in ganz Wien 50 Quarantäne-Klassen. Sechs bestätigte Omikron-Fälle gab es, davon sind fünf schon wieder genesen - 42 Verdachtsfälle werden noch untersucht.



