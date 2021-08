Die Haupt-Acts des Mitte September stattfindenden Donauinselfests wurden heute bekanntgegeben.



WIEN. Es ist abgespeckt, aber es findet statt: Das Donauinselfest wird heuer von 17. bis 19. September auf der Donauinsel über die Bühne gehen. Nun wurde bekannt gegeben, wer die größten Namen sind, die auf der Hauptbühne auftreten. Am Freitag sind das Kruder & Dorfmeister, davor wird die österreichische Songwriterin Avec auftreten. Am Samstag findet das „Best of Donauinselfest“ statt. Dort treten Marianne Mendt, Gert Steinbäcker und Schiffkowitz von STS sowie Ina Regen auf. Am Sonntag dann sind Seiler & Speer der Haupt-Act. Das gesamte Line-Up findet man auf www.donauinselfest.at

Wie viele Menschen in Genuss der Konzerte kommen, steht nach wie vor nicht fest. Man könne einfach keine seriösen Voraussagen zu Besucherzahlen treffen. Fest steht aber, dass die Anmeldung für Tickets ab Ende August möglich sein wird.

Inselfest-Bezirkstour bis Mitte September



Ab 2. August unterwegs ist der Donauinselfest-Tourbus, der bis 16. September an 40 Spieltagen ein buntes Potpourri an Programm in alle 23 Bezirke bringt. 80 Acts aus allen Genres werden vertreten sein. Für Besucherinnen und Besucher der Bus-Konzerte gilt die 3G-Regel. Das Programm startet mit Paenda, die am 2. August am Siebenbrunnenplatz in Margareten zu sehen sein wird. Alle folgenden Termine finden sich hier.

Donauinselfest mit Acts aus Österreich