Lotto: Beim Dreifach-Jackpot warten am Sonntag ganze 3 Millionen Euro. Bis zur Ziehung um 18 Uhr kann man noch sein Glück versuchen.

ÖSTERREICH. Bei der aktuellen Lotto-Ziehung „6 aus 45“ am Freitag, 8. Oktober, hat niemand die sechs Richtigen am Lottoschein. Das bedeutet einen Dreifach-Jackpot bei der kommenden Ziehung am Sonntag, 10. Oktober, um 18 Uhr.

Auf den Gewinner des Dreifach-Jackpot warten ganze 3 Millionen Euro. Denn hatte bei der vergangenen Lotto Bonus-Ziehung keiner die "richtigen" Zahlen angekreuzt.

Zwei Fünfer bei Lotto Bonus-Ziehung

Am Freitag, 8. Oktober, gab es eine Lotto Bonus-Ziehung mit Moderator Peter Rapp. Nachdem er die Ziehung gestartet hatte, rollten die Zahlen 1, 5, 13, 24, 32 und 38 aus dem Lotto Trichter.

Spielst du Lotto?

Einem Niederösterreicher und einem Oberösterreicher glückte ein Fünfer mit der Zusatzzahl 37. Beide hatten mit Quicktipp gespielt und können sich über rund 50.500 Euro freuen.

Die 300.000 Euro „Bonus“, die unter allen Tipps verlost wurde, gewann ein Spieler aus der Steiermark mit der Quittungsnummer 663 019 6042.

Beim Joker gab es einen Sologewinner aus Oberösterreich. Er erhält für das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl rund 211.000 Euro.