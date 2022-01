Die Drogeriekette dm startet mit einem neuen Pilotprojekt in Wien: Ab sofort werden bestellte Artikel per Lastenfahrrad bis vor die Haustüre geliefert.

WIEN. Der Onlinehandel ist aufgrund der Corona-Pandemie stark gewachsen und die Nachfrage steigt weiter. Nachdem die Drogeriekette dm im vergangenen Jahr die Express-Abholung in ihren Filialen eingeführt hat, erweitert sie nun ihr Angebot erneut.

Um Kunden, die auf eine Lieferung bis an die Haustür nicht verzichten können oder möchten, eine ebenso schnelle und umweltfreundliche Variante des Online-Einkaufs anbieten zu können, führt dm einen Lastenrad-Service ein. Zunächst startet das Pilotprojekt in den Wiener Bezirken 1 bis 9 sowie, 12, 15 und 20. Wenn der Testlauf erfolgreich ist, wird der Service auch auf die restlichen Bezirke Wiens und weitere Städte in Österreich ausgeweitet.

Lässt du dir deinen Einkauf liefern?

Klimafreundlich im Online-Grätzel einkaufen

Anders als bei regulären Online-Bestellungen kommen die Waren nicht aus einem weit entfernten Logistikzentrum. Alle Aufträge werden in der dm Filiale Mariahilfer Straße 89a entgegengenommen, bearbeitet und dem Fahrradboten des Anbieters "Pickshare" überreicht.

„Mit diesem Angebot wollen wir der Entwicklung, dass immer mehr Arbeitsplätze aus dem Handel in Logistikzentren verlegt und damit Einkaufsstrukturen veröden, entgegenwirken und einen regionalen Online-Handel fördern“, so dm-Geschäftsführer Harald Bauer.

Umweltfreundlich und schnell wird zurzeit in 12 Bezirke die Lieferung per Rad zugestellt.

Foto: dm/Hinterramskogler

hochgeladen von Karl Pufler

Lieferung am selben Tag

Der Ablauf des Einkaufs ist einfach: Der Kunde legt die gewünschten Artikel in den Warenkorb. Liegt die Adresse des Kunden im Liefergebiet und sind alle Artikel in der Filiale Mariahilferstraße 89a verfügbar, muss nur noch „Express-Zustellung“ als Lieferart gewählt werden. Die Bezahlung erfolgt online. Für die Express-Lieferung per Lastenrad fallen 2,95 Euro Versandgebühren an, für Bestellungen unter 49 Euro und Gastbesteller 6,90 Euro.

Durch "Pickshare" wird eine automatisch generierte E-Mail mit der voraussichtlichen Lieferzeit an die im dm Kundenkonto hinterlegte E-Mail-Adresse verschickt. Alles, was bis 17 Uhr bestellt wird, wird bis spätestens 21 Uhr desselben Tages durch einen Fahrradkurier zugestellt. Die Bestellung wird dem Kunden in einer oder mehreren „dm Durabags“ übergeben. Die Mehrwegtaschen aus 90 Prozent recycelten Altfolien sind als Teil der Bestellung kostenlos.

Das könnte dich auch interessieren:

Pandemic Kitchen liefert in Wien-Nord

Welche Restaurants in Wien liefern