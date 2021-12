Die Wiener zählen zu den ehrlichsten Öffi-Fahrgästen in Europa. Im Jahr 2021 konnten 97,3 Prozent aller kontrollierten Fahrgäste ein gültiges Ticket vorweisen. Es waren jedoch etwas mehr Menschen ohne Ticket unterwegs als im Jahr 2020.

WIEN. Die Wiener Linien haben im Jahr 2021 rund drei Millionen Fahrgäste kontrolliert und nach dem Ticket gefragt. Die allermeisten davon konnten ein gültiges Ticket vorweisen. Nur 2,7 Prozent der kontrollierten Öffi-Fahrer waren ohne gültigem Fahrschein unterwegs.

Um bei der Ticketkontrolle genügend Abstand wegen des Coronavirus zu halten, kontrollierten die Wiener Linien vermehrt in den Fahrzeugen selbst.

Foto: Sami Ullah / Unsplash

Bis zu 100 Kontrolleurinnen und Kontrolleure sind täglich im gesamten Netz der Wiener Linien unterwegs. Die Anzahl der in Öffi-Stationen und -Fahrzeugen kontrollierten Fahrgäste ist 2021 im Vergleich zu 2020 leicht zurückgegangen. Während 2020 rund 3,2 Millionen Öffi-Fahrer kontrolliert wurden, waren es 2021 rund 3 Millionen.

2,7 Prozent ohne Fahrschein

Die Anzahl derer, die ohne gültigem Ticket unterwegs waren, ist hingegen leicht angestiegen. 2020 waren es nur 2 Prozent, 2021 konnten 2,7 Prozent der Fahrgäste keinen gültigen Fahrschein bei der Kontrolle vorzeigen. Der Anteil sei aber auf "sehr niedrigem Niveau" geblieben, so die Wiener Linien.

"Wien hat eines der weltweit besten Öffi-Netze und das zu einem sehr günstigen Preis. Es freut mich daher, dass dieses tolle Angebot von den Fahrgästen fast ausschließlich mit einem gültigen Ticket genutzt wird", so Stadtrat Peter Hanke (SPÖ).

Ehrliche Wiener Öffi-Fahrer

Die Wiener Öffi-Fahrer zählten überhaupt zu den ehrlichsten Fahrgästen in ganz Europa, stellen die Wiener Linien fest. Während in Wien 2,7 Prozent der Fahrgäste ohne Ticket erwischt wurden, sind es in Berlin rund 3 Prozent, in Hamburg und Frankfurt rund 5 Prozent und in Paris werden durchschnittlich 10 Prozent der Öffi-Fahrer ohne Ticket erwischt.

Wer in Wien ohne Fahrschein erwischt wird, muss mit einer Gebühr von 105 Euro rechnen. Wird nicht direkt bezahlt, erhöht sich die Mehrgebühr auf insgesamt 115 Euro. "Mit unseren täglichen Kontrollen im Netz sorgen wir dafür, dass das Öffi-System fair bleibt. Deshalb bekommen all jene, die wir ohne Ticket antreffen, unser mit Abstand teuerstes Ticket ausgestellt: eine Premium-Einzelfahrt um 105 Euro", sagt Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.



