Die Zahl der Infizierten stieg auf 29 Personen in ganz Österreich: Am Mittwoch ist in Wien ein weiterer Fall bekannt geworden, sowie zwei weitere in Niederösterreich, einer in Salzburg. Weltweit sind mindestens 73 Länder betroffen.

ÖSTERREICH. Wir, die Regionalmedien Austria, versuchen an dieser Stelle objektiv und unaufgeregt über den aktuellen Status Quo zum Corona-Virus in Österreich zu berichten. Informations-Hotline: 0800 555 621

Der Artikel wird laufend aktualisiert

07.00 Uhr: Die ersten österreichischen Corona-Virus-Patienten sind wieder geheilt.

Nach zehn Tagen dürfen die beiden Patienten nun die Innsbrucker Universitätsklinik verlassen. "Sie sind ganz normale Mitbürger, von denen keinerlei Bedrohung oder Gefahr für ihre Mitbürger ausgeht", das sagte der Leiter der Infektiologie an der Med Uni Innsbruck, Günther Weiss, am Morgen im Ö1-Frühjournal.

Bei den Patienten handelt es sich um die 24-jährige Italienerin und ihren gleichaltrigen Bekannten die an dem neuartigen Corona-Virus (Covid-19) erkrankt waren. Die Patienten seien seit Tagen fieberfrei und wurden zwei Mal negativ auf das Coronavirus getestet.

VORTAG

17.48 Uhr: Bestätigte Erkrankungsfälle

Stand 4.03.2020, 17:45 Uhr: 29 Fälle in Österreich laut Gesundheitsministerium

Fieberhafte Suche nach Infektionsüberträger in Wien