Im Falle des an Messerstichen verstorbenen Mannes, der zuvor seine Ex-Partnerin angegriffen haben dürfte, konnte die Frau erstmals einvernommen werden. Sie gab an, ihr Ex-Partner habe versucht sie zu töten. Die Messerstiche soll sich der Mann selbst zugefügt haben.

WIEN/DONAUSTADT. Am Montag, den 20. Dezember, hatte die Polizei eine durch Messerstiche schwer verletzte Frau in einem Stiegenhaus in Donaustadt aufgefunden. Kurz darauf fanden die Beamten ihren Ex-Partner lebensgefährlich verletzt in der Wohnung. Der Mann verstarb darauf im Krankenhaus. Die Polizei ermittelte zwar wegen versuchten Mordes und Selbstmordes, der Tathergang war bis zuletzt jedoch unklar – die BezirksZeitung berichtete.

Tathergang und Motiv waren für die Polizei lange unklar.

Nun konnte die Frau erstmals einvernommen werden, wie der ORF berichtet. Die 44-Jährige gab demnach an, von ihrem 46-jährigen Partner unvermittelt angegriffen worden zu sein. Er habe versucht sie zu töten und sie habe aus der Wohnung flüchten können. Im Anschluss dürfte sich der Mann selbst getötet haben.

Die Polizei wertet nun sichergestellte Spuren aus, um festzustellen, ob diese die Aussage der Frau unterstützen oder widerlegen.

