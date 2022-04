Der April hat auch Erfreuliches parat: Am Dienstag, 12. April, erwartet die Wienerinnen und Wiener ein warmer und sonniger Tag. Auch im Verlauf der Woche bleibt es weiterhin schön.



WIEN. Nach einem kalten Start in den Tag wird sich die Sonne laut ZAMG relativ schnell zeigen und die Temperaturen schnellen in die Höhe.

Hat es in der Früh in der Innenstadt noch rund vier Grad, betragen die Tageshöchstwerte in Wien morgen bis zu 17 Grad. Tagsüber scheint dann verbreitet die Sonne, einzig in hohen Schichten ziehen harmlose Wolken vorüber. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost.

Mittwochs und donnerstags bleibt es weiterhin schön

Auch am Mittwoch, 13. April, steht untegrübter Sonnenschein auf dem Programm. Der Wind kommt anfangs schwach bis mäßig, bald jedoch lebhaft aus Südost. Erreicht es morgens zwei Grad am Stadtrand und sieben Grad in der Innenstadt, steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf 19 oder 20 Grad.

Für den Gründonnerstag, 14. April, kann sich das Wetter ebenso sehen lassen: Überwiegend sonniges und trockenes Wetter ist hier zu erwarten. Es ziehen nur harmlose hohe Wolken über den Himmel. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. Rund acht Grad in der Früh, bis zu 22 Grad nachmittags.

