In der Kleinen Stadtgutgasse 9 brannten in der Nacht auf Montag, 31. Jänner, sechs zivile Fahrzeuge des Bundeskriminalamts (BK) ab. Die Spekulationen verdichten sich, dass es sich um einen gezielten Brandanschlag gegen die führenden Kräfte zur Bekämpfung des Schlepperwesens gehandelt haben könnte.



WIEN/LEOPOLDSTADT. Seit 2016 befindet sich in der Kleinen Stadtgutgasse 9 die "Zentrale Stelle zur Bekämpfung von Menschenhandel und Schlepperei", also das Joint Operational Office (JOO). Insgesamt wurden sieben Dienstkraftwägen der Wiener Polizei angezündet. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst handelt es sich bei sechs betroffenen Autos um Totalschäden, bei einem weiteren Fahrzeug wurde immerhin "nur" die Fensterscheibe eingeschlagen.

Textilien als Indiz für Brandstiftung

Stoffreste, die die Polizei am Tatort gefunden hatte, deuten nun daraufhin, dass es sich in diesem Fall um mutmaßliche Brandstiftung handelt, wie die "Kronen Zeitung" am Nachmittag berichtete. In Benzin oder einer anderen brandbeschleunigenden Flüssigkeit getränkt, werden Textilien wie diese laut Bericht des Öfteren verwendet, um Radkästen in Brand zu setzen.

Auch der Ort dürfte nicht zufällig gewählt worden sein: So sind die Fahrzeuge, auch wenn es sich um Zivilfahrzeuge handelt, mit Zusatztafeln der Dienststelle beschildert. Außerdem stehen an der Straße Halteverbotsschilder, die eindeutig Parkplätze für die Polizei sichern sollen.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Ermittlungen durch den Verfassungsschutz (LVT) sowie die Brandgruppe der Polizei laufen laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) auf Hochtouren. "Ich verurteile den Brandanschlag der vergangenen Nacht aufs Schärfste. Es ist nicht nur ein hinterhältiger Angriff auf die Polizei, sondern vor allem auch eine große Gefahr für die Anrainer gewesen", zeigt sich Karner erschüttert. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) äußerte sich am Montagnachmittag zu dem Vorfall auf Twitter:

Die Einsatzkräfte wurden gegen 1.30 Uhr in der Nacht auf Montag, 31. Jänner, alarmiert. Die Berufsfeuerwehr war mit 15 Feuerwehrleuten unter angelegtem Atemschutz in der Kleinen Stadtgutgasse aktiv, der Brand war nach rund einer dreiviertel Stunde gelöscht. Nach wie vor werden Zeugen in diesem Zusammenhang gesucht.

