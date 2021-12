Die beliebten Glücksbringer von dem Floridsdorfer Künstler Robin gibt es am Mittwoch und am Donnerstag in der Kleinhausgasse 21 zu kaufen.

WIEN/FLORIDSDORF. Selbstgemachte Glücksbringer in künstlerischer Handarbeit git es von Floridsdorfer Künstler Robin. Diese sind aus Naturprodukten gefertigt. "Denn viele Menschen denken um, um Plastik so viel wie möglich zu meiden, dem kommt man hier nach", verrät Robin. Der Künstler lädt zum gemütlichen Spaziergang nach Strebersdorf.

Die Glücksbringer sind selbstgemacht.

Foto: Robin Hood´s Arche

Am Mittwoch, 29., und Donnerstag, 30. Dezember, können die Glücksbringer jeweils von 15 bis 17 Uhr im 21-Kunsthaus-23 (Kleinhausgasse 21) kontaktfrei gekauft werden. Der Künstler wünscht so einen guten Rutsch ins neue Jahr. Außerdem bittet er um Spenden für den guten Zweck. Denn mit den Einnahmen wird das nächste Adventessen 2022 für bedürftige Menschen finanziert.

Künstler Robin wünscht ein gutes neues Jahr.

Foto: Robin Hood´s Arche

