Am Sonntag soll auf der Wiener Ringstraße ein Lichtermeer entstehen, um der Corona-Toten zu gedenken und den Pflegenden Unterstützung zu signalisieren. Organisationen wie die Volkshilfe und mehrere politische Parteien unterstützen die Aktion.

WIEN. Man hat sich in Wien inzwischen an Großdemos am Wochenende gewöhnt. So demonstrierten an den beiden Dezemberwochenenden jeweils mehr als 40.000 Menschen teils gewaltsam gegen Corona-Maßnahmen und Impfpflicht. Unter dem Motto "Yes we care" wird jetzt allerdings zu einer anderen Art von Kundgebung aufgerufen.

Die Organisatoren Daniel Landau und Roman Scamoni rufen am Sonntag, 19. Dezember, zu einem Lichtermeer rund um die Wiener Ringstraße auf, um der bald 13.000 Corona-Toten in Österreich zu gedenken. Man wolle bewusst einen Kontrapunkt zu den demonstrierenden Impfgegnern setzen, so Landau gegenüber ORF Wien.

Zunächst war die Veranstaltung für Sonntag, 19. Dezember, um 16.30 Uhr angemeldet. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde der Start der Versammlung auf 18.30 Uhr nach hinten verlegt, um Rücksicht auf den Verkehr und den Handel zu nehmen, wie die Organisatoren auf Facebook mitteilten. Das Lichtermeer soll dann um 19 Uhr erstrahlen.

Schweigeminute für die Verstorbenen

Mit einer Schweigeminute wollen die Veranstalter der vielen Corona-Toten gedenken. Es ginge auch um die Menschen, die in der Krise viel Leid erfahren hätten. Der Hashtag #YesWeCare sei als Dank an alle zu verstehen, die im Gesundheitsbereich und in der Pflege tätig seien.

Mehrere Organisationen unterstützen die Aktion, darunter die Volkshilfe. So hat auch Wiens ehemaliger Bürgermeister Michael Häupl seine Teilnahme am Lichtermeer in einer Aussendung angekündigt. Die Volkshilfe wolle ein Signal an Tausende Beschäftigte in der Pflege senden, dass ihre enormen Leistungen gesehen würden.

Die Organisatoren rufen zu einer friedlichen Aktion auf, auch auf Abstand und FFP2-Masken sei zu achten. Wer kann, solle sich vor der Teilnahme auf Corona testen lassen. Wer nicht an der Aktion teilnehmen kann, sei eingeladen, eine Kerze ins Fenster zu stellen und auf diese Weise dabei zu sein.

