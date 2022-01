Am Sonntag, 16. Jänner 2022, schließen die Christbaumsammelstellen.



WIEN. Weihnachten ist vorbei. Das zeigt sich inzwischen auch bei den Temperaturen. Das heißt aber auch, dass man nun seinen Christbaum entsorgen sollte. Wer dies immer noch nicht getan hat, sollte sich sputen, denn heute schließen in Wien die Sammelstellen.

Noch bis in den Nachmittag hinein kann man seinen Baum an einer der zahlreichen Sammelstellen entsorgen. Die Entsorgungsplätze sind an den Hinweistafeln der MA48 leicht erkennbar.

Bei der Abgabe sollte man auch darauf achten, dass nur der Baum und nicht auch der Schmuck mit entsorgt wird. Denn Lametta und Christbaumkugeln haben hier nichts verloren, sondern müssen extra entsorgt werden.

Wer die Abgabefrist versäumt, kann seinen Baum immer noch bei einem der Mistplätze Wiens kostenlos abgeben.

Endstation Tierfutter



Der letzte Stopp für zahlreiche Christbäume ist die Müllverbrennungsanlage Pfaffenau in Simmering. Dort werden die Bäume – wie auch der Hausmüll – verbrannt. Die Energie reicht aus, um damit einen Monat lang zirka 1.400 Haushalte mit Strom und 2.700 Haushalte mit Fernwärme zu versorgen.

Ein kleiner Teil der Bäume wird aber Tierfutter: Die Ziegen auf der Deponie Rautenweg in der Donaustadt freuen sich schon auf den Festschmaus. Im Vorjahr wurden so rund 190.000 Bäume mit einem Gesamtgewicht von 835 Tonnen weiterverwertet.

