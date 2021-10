Der Wiener Polizei gelang am Samstag ein Schlag gegen gleich mehrere Raubüberfälle. Schauplatz der Verbrechen waren der 15. Bezirk, aber auch Wien-Landhaus und Währing. Für alle Verbrecher klickten die Handschellen. Auch die geraubten Gegenstände wurde dank Polizeihund Roy gefunden.

WIEN. Zu mehrere Festnahmen wegen des Verdachts des Raubes kam es am Samstag in Wien: Am 9. Oktober wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden wegen eines Straßenraubes mit Messer alarmiert. Bei der Zufahrt machte ein Zeuge auf sich aufmerksam und gab an, dass der Tatverdächtige Richtung Mariahilfer Straße gelaufen sei.

Rumäne mit Brotmesser bewaffne

In der Hollergasse gelang es den Polizisten den Flüchtenden anzuhalten und festzunehmen. Bei dem 51-jährigen rumänischen Staatsangehörigen wurde die Tatwaffe (Brotmesser) sowie die geraubte Handtasche sichergestellt. Der Tatverdächtige soll zuvor eine 46-Jährige im Park bei einer Sitzbank überfallen, den Trageriemen mit dem Messer durchtrennt und die Tasche geraubt haben. Das Opfer wurde durch den Vorfall nicht verletzt.

Mit diesem Brotmesser hat ein 51-jähriger Rumäne einen Raub begangen.

Mit Schlagring im Stadtpark

Ein 17-jähriger soll drei Männer (17,19 und 22 Jahre) im Stadtpark mit einem Schlagring bedroht und die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen gefordert haben. Die Opfer händigten dem Angreifer ihr Bargeld aus. Der Mann sei dann zu Fuß geflüchtet. Im Zuge der Sofortfahndung gelang es Beamten den Flüchtenden bei einer nahegelegenen U-Bahnstation anzuhalten und festzunehmen.

Jugendliche ausgeraubt

Am Samstag wurden Beamte der Stadtpolizeikommanden Döbling und Ottakring wegen eines flüchtenden Tatverdächtigen nach einem Straßenraub alarmiert. Die fünf Opfer im Alter von 15 und 16 Jahren gaben an, dass sie von einem anderen Jugendlichen beraubt wurden. Der Tatverdächtige soll sie mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben. Die Opfer hätten ihm eine geringe Menge Bargeld und Kopfhörer übergeben, bevor er geflüchtet sei. Drei der Opfer gaben weiters an, dass sie bereits schon einmal am Tag zuvor von dem Tatverdächtigen mit einem Messer beraubt worden sein sollen.

Täter dank Hundestaffel gefasst

Im Zuge der Sofortfahndung gelang es den Polizisten, mit Unterstützung der Polizeidiensthundeeinheit (PDHE) den Flüchtenden in einer Kleingartensiedlung in Währiing anzuhalten und festzunehmen. Der Tatverdächtige, ein 17-jähriger österreichischer Staatsbürger, zeigte sich geständig und gab an, dass er das Diebesgut sowie die Tatwaffe zuvor in ein Waldstück geworfen hätte. Der Polizeidiensthund „Rony“ des Tasso 3 erschnüffelte die Gegenstände im Zuge eines Stöbereinsatzes und konnten diese somit sichergestellt werden.