Am Sonntag findet wieder das E-Mobilitäts-Festival "Rock den Ring" statt. Dann werden hunderte E-Fahrzeuge in der Wiener City erwartet, die mit einer entgegengesetzten Ringumrundung klimafreundliche und nachhaltige Mobilität zelebrieren.



WIEN. Das E-Mobilitäts-Spektakel "Rock den Ring" geht am Sonntag, 26. Juni, in die fünfte Runde. Neben einem abwechslungsreichen Vormittagsprogramm bricht am Nachmittag eine Kolonne, bestehend aus mehreren hundert E-Fahrzeugen, von St. Marx aus in Richtung Wiener City auf und umrundet den Ring wieder in entgegengesetzter Richtung.

Ganz nach dem Credo "mit Strom gegen den Strom" möchte man damit ein Zeichen für umweltfreundliche Mobilität setzen. Organisiert wird die Veranstaltung von Österreichs größter Elektroauto-Leasingfirma Instadrive, die "On a mission for no emission" sind. Und die Veranstalter fühlen sich in ihrer elektrogeladenen Mission bestätigt.

Die beiden Instadrive-Gründer Philipp Halla (links) und Andreas Mutter freuen sich wieder auf ein aufgeladenes E-Mobilitäts-Spektakel am Sonntag.

„Wir haben gezeigt, dass wir gemeinsam stark sind und zusammen Berge versetzen können. Waren es im Jahr 2020 etwa 500 Elektrofahrzeuge, so umkreisten 2021 bereits rund 700 Elektrofahrzeuge aller Art – mit tausenden ElektromobilistInnen – den Wiener Ring und setzten mit ihrer Rundfahrt ein kräftiges Signal für nachhaltige Elektromobilität“, meint Initiator und Instadrive-Mitgründer Philipp Halla.

Aufgeladenes Rock den Ring-Programm



Wie in den letzten Jahren zuvor ist der ÖAMTC, Österreichs größter Automobil-Club, wieder als Hauptpartner dabei. Die Veranstaltung startet um 10 Uhr vormittags auf der Freifläche St. Marx, unweit des ÖAMTC-Hauptquartiers. Dort werden auf einem Marktplatz die wichtigsten Repräsentanten der Elektromobilitätsbranche anwesend sein.

Die Veranstaltung startet um 10.00 Uhr vormittags auf der Freifläche St. Marx, unweit des ÖAMTC-Hauptquartiers.

Der ÖAMTC selbst präsentiert dabei seine breite Palette an neuen Projekten und Services im Bereich E-Mobilität. Außerdem stellen namhafte Autohersteller die neuesten Elektrofahrzeuge für Testfahrten zur Verfügung. Für das leibliche Wohl sorgen Food-Trucks und Bars mit warmen Snacks und Getränken. Zudem wird es den ganzen Vormittag bis Nachmittag über ein Bühnenprogramm mit Live-Musik und Podiumsdiskussionen geben.

Hunderte E-Fahrzeuge erwartet



Den Höhepunkt bildet wie immer die titelgebende Aktion: Elektrofahrzeuge aller Art werden gemeinsam den Wiener Ring umrunden und damit ein Zeichen für klimafreundliche Mobilität setzen. Mit dabei ist auch die E-Fahrzeug-Flotte der Stadt Wien, etwa die elektrische Müllabfuhr.

Wie schon im Vorjahr startet das "Rock den Ring"-Festival auf der Freifläche Sankt Marx mit einem vielschichtigen Programm rund um das Thema E-Mobilität.

Die Kolonne startet um 16.30 Uhr von St. Marx. Die Umrundung des Rings dauert dann voraussichtlich bis 18 Uhr. In dieser Zeit wird der Ring komplett gesperrt.

Zur Sache

Eintritt ist frei

Veranstaltungs-Beginn: 26. Juni, 10 Uhr

Ort: Freifläche Sankt Marx - Maria-Jacobi-Gasse 50, 1030 Wien

Bühnenprogramm: 10 - 12 Uhr Musik; 12 - 16.25 Uhr Live Musik, Podiumsdiskussionen, Ehrungen

Beratung von Spezialisten der Branche & Präsentationen vor Ort

Themenspezifische Vorträge zur E-Mobilität

Ausstellung neuer Elektrofahrzeuge & Testfahrten

Live-Umbau eines Verbrenners auf Elektro

Analyse & Präsentation von Ladestationen

Elektroauto Ringrunde: 16.30 - 18.00 Uhr (Start: Parkplatz Maria-Jacobi-Gasse 50, 1030 Wien)

Hier findest du den Info-Flyer zum Rock den Ring 2022.

