Das 2009 errichtete Fachmarktzentrum liegt an einem gut etablierten Handelsstandort im Norden Wiens. Es ist sowohl öffentlich als auch mit dem Auto oder per Fahrrad ideal erreichbar und bietet einen attraktiven Mix aus Nahversorgern, Dienstleistern, Gastronomie und Ärzten an.



Nachhaltig ist nicht nur der Erfolg des Center.21 – denn neben der Pflanzung von neuen Bäumen wurde eine Biomasseanlage für die Wärmeerzeugung errichtet. Genießen Sie Ihre Zeit im Center.21 und lassen Sie sich von der Vielfalt unseres Angebots in zahlreichen Shops inspirieren. Ein Gutschein – 100 Möglichkeiten! Der Centergutschein wird von jedem Shop im Center.21 angenommen!

Die Ärzte im center.21!

In unserem Ärztezentrum finden Sie alles an einem Platz: Von der Allgemeinmedizin bis zu Shiatsu. Es haben sich Ärzte vom Fach versammelt, so finden Sie für so gut wie alle Anliegen, die richtige Ansprechperson.

Mit der Allgemeinärztin Catherine Fischlein ist man an der richtigen Adresse, wenn man eine Allegemeinmedizinerin braucht. Ihre Leistungen umfassen für Kassenpatienten unter anderem Vorsorgeuntersuchung, moderne medizinische Diagnostik und Laboruntersuchungen, häusliche Betreuung der Patienten, EKG, OP-Freigaben, Infiltrationen/Infusionen/ Injektionen und Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen. Für Privatversicherte kommen noch Impfungen, Atteste, Schnelltests und Vitalinfusionen dazu

Von Kopf bis Fuss

Dr. Daniela Degen, Ihre Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Muttermalkontrolle, Laser und ästhetische Medizin. Birgit Riemer ist eine Neurologie- Osteopathie-Wahlärztin mit dem Schwerpunkt Nervenleitgeschwindigkeitsuntersuchungen. Oberarzt Dr. med. univ. Mark Grohlich, ist Wahl- und Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie, mit dem auch die richtigen Kontaktlinsen gefunden werden. Wahlärztin Dr. Berta Hofstetter kümmert sich um alles was Hals, Nase und Ohren angeht. Dazu gehören unter anderem auch Hörtests und die richtige Beratung bei Hörgeräten. Dr. Alice Pinc ist Wahlärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Zu ihren Fachgebieten zählt unter anderem die Allgemeine Dermatologie, sprich Muttermalkontrolle, Hautkrebsvorsorge, etc.

Bei Dr. Marieluise Blaschek dreht sich alles um die Haarentfernung. Nur die modernsten Geräte kommen zum Einsatz, um Haare wirklich dauerhaft zu entfernen. Auch unerwünschte Tattoos können bei Dr. Blaschek in ein paar Sitzungen entfernt werden. Für Entspannung und Wohlbefinden sorgt Michaela Inführ mit ihrem Cranio-Shiatsu für alle Altersgruppen.

Alle Infos zu den Ärzten im Center.21 finden Sie auf unserer Homepage.

Kontakt:

Center.21

Pragerstraße 286

1210 Wien