In Wien wurden am Sonntag, 19. Dezember, 8.470 aktive Fälle gemeldet. Im Kampf gegen die Pandemie setzt Wien auf die Impfungen und hat auch schon viele Menschen geimpft, die nicht in Wien leben.

WIEN. Die Gesundheitsbehörde Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.

Bist du gegen Corona geimpft?

Stand Sonntag, 19. Dezember 2021, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 234.124 positive Testungen bestätigt. 222.903 Personen sind genesen.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.751, zwei Personen sind zuletzt verstorben. Die Bundeshauptstadt verzeichnet damit aktuell 8.470 aktive Fälle.

Die heute eingemeldeten Befunde beinhalten:

389 Befunde vom 18.12.2021

21 Befunde vom 17.12.2021

3 Befunde vom 16.12.2021

1 Befund weniger vom 15.12.2021

2 Befunde weniger von den Tagen zuvor

Die Gesundheitshotline 1450 hat 3.091 Anrufe entgegengenommen.

Mehr zum Thema:



"Alles Gurgelt" ab sofort an allen OMV-Tankstellen