Kabarettist und Religionslehrer Stefan Haider feiert am 8. Juni mit "Sing Halleluja!" auf der Praterbühne Premiere.

Er ist zweifelsohne einer der lustigsten Lehrer Österreichs. Seinen Humor teilt er nicht nur mit seinen Schülern, sondern auch auf der Kabarettbühne. Die Rede ist von Stefan Haider, der soeben sein neues Programm fertiggestellt hat. Darin beschäftigt sich der 48-Jährige mit Themen wie Distance Learning, Zwangs-impfung oder der Welt nach der Pandemie.

Ein Großteil der Pointen ist nicht erfunden, sondern beruht auf wahren Begebenheiten aus seinem Berufsalltag als Lehrer. Als er im Unterricht erzählte, dass während des Lockdowns der Verkauf von Deos um 20 Prozent zurückgegangen ist, wurde Haider von seinen Schülern eine Frage gestellt: "Warum heißt das Deo eigentlich Deo?" Die Antwort gab der gebürtige Meidlinger prompt: "Gott will nicht, dass du stinkst."

Eine Rolle in seinem neuen Programm spielt auch Schülerin Kathy, die schon mal während des Unterrichts ihre Fingernägel lackiert. In solchen Situationen bleibt Haider ganz ruhig und denkt sich: "Halleluja!" "Das ist das Oida des Religionslehrers", so der Kabarettist, der den Lehrerberuf aus Liebe zu den Ferien gewählt hat.

Der Coole mit dem Bass

Das Programm hätte eigentlich schon im Februar seine Premiere feiern sollen, wurde aber aufgrund des Corona-Lockdowns auf 8. Juni verlegt. Haider hat die Zeit genutzt und es neu adaptiert. Auf der Bühne begleitet er sich selbst mit einem E-Bass. "Früher waren es Gitarre oder Klavier, aber der Bass ist viel cooler und seit 2016 ein fixer Bestandteil von meinen Auftritten", sagt der Künstler.

Vor der Praterbühne sind derzeit 400 Besucher erlaubt. "Hoffentlich werden es bald mehr sein, denn nach der langen Bühnenpause bin ich ziemlich ausgehungert", so der Religionslehrer.

Zur Person:

Stefan Haider (48) ist ein österreichischer Kabarettist und Religionslehrer, der aktuell in Wiener Neustadt wohnt. Seit 1997 hat er mehr als 1.500 Auftritte absolviert. Die nächsten Termine gibt’s online unter www.stefanhaider.com