Der kleine Wüstenstaat Katar ist in ständiger Weiterentwicklung, aber hält an Traditionen und Familie fest.



WIEN. Kaffee, der aus rohen, leicht gerösteten und gebrochenen Bohnen zubereitet und mit Kardamon und anderen Gewürzen verfeinert wird, wird jedem Besucher beim Eintritt in ein katarisches Haus angeboten. „Katar ist ein sehr gastfreundliches Land, doch leider gibt es diesen arabischen Kaffee nicht hier in Wien“, erzählt der Botschafter von Katar, Sultan Salmeen Almansouri. Deshalb nimmt sich der Botschafter dieses typische Getränk bei jedem Besuch als Instantkaffee mit. Bei anderen Speisen findet er ähnliche Gerichte in der libanesischen, türkischen oder indischen Küche, aber: „für spezielle Anlässe sind die klassischen Gerichte und Lebensmittel aus Katar nur schwer in Wien zu finden.“

Neben den Speisen vermisst der Botschafter besonders seine Familie, denn in Katar steht die Familie im Mittelpunkt: „Ich habe mit meinen elf Brüdern und Schwestern eine eigene WhatsApp-Gruppe und eine für die Großfamilie und telefoniere täglich mit meiner Mutter, meinen Geschwistern oder Cousins“, so der Diplomat. Weil die Familie so wichtig ist, hat auch Wien einen besonderen Stellenwert in Katar: Wien gilt als familienfreundlichste Stadt. „Wien wird in Katar als gastfreundlich, sicher, ruhig und perfekt für die Familie erlebt, darum haben viele Katarer hier in Wohnungen, Häuser und Immobilien investiert“, erzählt Almansouri.

Heute leben rund zweieinhalb Millionen Menschen aus rund 60 Nationen in Katar.

Fußball-Weltmeisterschaft in Katar 2022

Auf die Entwicklung des Golfstaates ist der Diplomat sehr stolz: „Als kleiner Staat haben wir seit 40 Jahren in die Infrastruktur, in den Bereich Personalwesen, Bildung, Gesundheit und Kultur investiert. Heute leben rund zweieinhalb Millionen Menschen aus rund 60 Nationen in Katar.“

Anders als in Wien, ist die Entwicklung in Katar noch nicht abgeschlossen. „Um sich trotz heißen Temperaturen ein Image in der Welt zu sichern, haben wir viele Anstrengungen unternommen“, so Almansouri. Dazu zählen die Sammlungen und der Aufbau von Museen mit Weltruf als auch die Austragung von Sportereignissen wie der Fußball-WM 2022.

Von Schönbrunn bis Prater

In Wien genießt Botschafter Sultan die Hilfsbereitschaft und Höflichkeit der Menschen. „Bei Fragen nach einer Wegstrecke oder in einem Restaurant helfen die Wiener sehr gerne weiter. Diese Form des sozialen Lebens genieße ich sehr“, ist der Diplomat von Wien, dem Stadtpark, der Ringstraße oder dem Prater begeistert, sowie auch von den traditionellen und historischen Plätzen wie Schönbrunn, der Hofburg und dem Naturhistorischen Museum.

Die besondere Verbindung zwischen Wien und Katar war 2020 bereits 45 Jahre alt, ein Jubiläum, das hoffentlich heuer am 18. Dezember, dem National- und Gründungstag von Katar, nachträglich gefeiert wird.