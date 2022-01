Die Demos der Pädagoginnen und Pädagogen sollen weitergehen. Private Kindergarten- und Hortträger fordern noch immer bessere Arbeitsbedingungen.

WIEN. Im Oktober 2021 fand eine erste Betriebsversammlung und Kundgebung von Gewerkschaft und Betriebsrat der privaten Kindergarten- und Hortträgerorganisationen in Wien statt. Diese werden nun fortgesetzt.

Braucht es bessere Arbeitsbedingungen in Kindergärten und Horte?

Betriebsräte und Kindergarten- und HortmitarbeiterInnen rufen wieder zu Betriebsversammlungen auf. Am Dienstag, den 29. März 2022, werden sich die Beschäftigten bei einer öffentlichen Versammlung während ihrer Dienstzeit versammeln. Die Kindergärten und Horte in Wien sollen laut vorläufigen Informationen an diesem Tag in der Zeit von 6 bis 15.30 Uhr geschlossen bleiben.

Bessere Rahmenbedingungen gefordert

Die privaten Kindergartenträger Diakonie Bildung, Kinderfreunde Wien, KIWI-Kinder in Wien und die St. Nikolausstiftung, die Gewerkschaft und die Berufsvertretung der ElementarpädagogInnen appellieren seit langem, dass die Rahmenbedingungen für die Arbeit im Kindergarten und Hort dringend verbessert werden müssen. Die Corona-Pandemie hat die Situation noch einmal verschärft, Verbesserungen sind nicht in Sicht.

Rund 5.000 Menschen protestierten im Oktober im Votivpark. Auch für dieses Jahr sind Versammlungen der privaten Kindergärten und Horte geplant.

"Die Einrichtungen waren und sind während der gesamten Zeit der Pandemie - auch während der Lockdowns - geöffnet. Die Beschäftigten sind immer vor Ort und stets für die Kinder und Eltern da. Und ohne Kindergarten und Hort können Eltern in systemrelevanten Berufen ihre Arbeit nicht leisten", heißt es in der Aussendung der Initative. Kindergärten und Horten fordern Wertschätzung und dringend notwendige Verbesserung der Rahmenbedingungen, um engagierte Fachkräfte zu halten und neue für diesen Beruf zu begeistern.

Das fordern die Pädagoginnen und Pädagogen:

Anerkennung und Wertschätzung

Mehr Sicherheit

1% des BIP für den elementaren Bildungsbereich

Start einer Ausbildungsoffensive

Bessere Arbeitsbedingungen (weniger Kinder in der Gruppe, mehr Personal, Neuberechnung des Erwachsenen-Kind-Schlüssels)

Einheitliches Bundesrahmengesetz

