Mit einer Klage in Millionenhöhe droht die Stadt Wien rund 50 Menschen, die sich am Protestcamp gegen die "Stadtstraße" beteiligen: auch 13-jährigen Kindern, Jugendlichen - und Verkehrsexperten der TU. Umweltorganisationen, Amnesty International und die ÖH sprechen von "Einschüchterungsversuchen" und fordern die Rücknahme der Klagsdrohungen - und eine Entschuldigung.

WIEN/DONAUSTADT. Das Protestcamp gegen die "Stadtstraße" soll von der Polizei aufgelöst werden. Nun erhielten rund 50 Teilnehmer, darunter 13-jährige Kinder, Jugendliche, aber auch Verkehrsexperten der TU, Klagsdrohungen im Namen der Stadtregierung - zahlreiche Organisationen fordern nun deren Rücknahme.

Auf dem Feld zwischen U2-Station Hausfeldstraße und An den langen Schanzen stehen einige Bagger samt Baumaterial - wenn es nach der Stadtregierung geht, sollte dort bereits an der Baustelle für die "Stadtstraße" gearbeitet werden: Als offizieller Baubeginn wurde "Ende 2021" angesetzt.

Seit August ist das Grundstück aber besetzt: Klimaaktivisten haben dort ein Protestcamp errichtet, in dem seither gegen den Bau der vierspurigen "Stadtstraße" zwischen Hirschstetten und Aspern-West demonstriert wird. Grund: Die neue Straße würde auch neuen Verkehr anziehen, für Klimaschutz sollte stattdessen in Öffis investiert werden. So sind zahlreiche Jugendliche und Studenten rund um die Uhr in den Zelten und notdürftig gezimmerten Holzhütten anwesend, aber auch ältere Demonstranten - vor allem aus den Reihen der Donaustädter Anrainer - unterstützen den Protest.

Mit den blockierten Baggern sollte der Bau der "Stadtstraße" bereits begonnen werden.

"Ab sofort illegal"

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, setzte die Stadtregierung erstmals rechtliche Schritte gegen die Baustellenbesetzung - am Vormittag waren zwei Polizisten im Protestcamp erschienen und überbrachten die Nachricht, dass das "Camp ab sofort illegal" sei und man samt aller Zelte und winterfesten Strukturen "so schnell wie möglich" das Feld verlassen solle.

Aber nicht nur das: Rund 50 Umweltaktivisten und Umweltorganisationen bekamen in den vergangenen Tagen Briefe von der Kanzlei Jarolim Partner Rechtsanwälte, in denen die vor allem jugendlichen Adressaten aufgefordert werden, die Bauarbeiten nicht länger zu behindern, weil es sonst zu Schadenersatzklagen kommen werde.

Auch die jungen Klimaaktivistinnen Lena Schilling vom Jugendrat und Mirjam Hohl von "Fridays For Future" wurden die Klagsdrohungen zugestellt. Mit existenzbedrohenden Klagen werde jungen Menschen, die um ihre Zukunft fürchten gedroht, kritisierte Schilling. Es gehe dabei um "nichts Geringeres als unsere Zukunft", stellte Hohl fest. Der Protest werde trotz Klagsdrohungen weitergehen, solange die Wiener SPÖ an der„klimazerstörenden Betonpolitik“ festhalte.

Das Protestcamp bei der Hausfeldstraße wurde im August eingerichtet.

Auch Wissenschafter der Wiener Technischen Universität (TU), wie etwa die Stadtplaner und Verkehrsexperten Ulrich Leth oder Barbara Laa, erhielten die Klagsdrohung der Stadt. Laa, die an der TU in der Verkehrsplanung und Verkehrstechnik forscht, ärgerte sich auf Twitter, dass der für sie bestimmte Anwaltsbrief an die Adresse ihrer Mutter gesendet wurde. In einem Posting erklärte die Wissenschafterin: "Ja, ich leiste gerne mentale Unterstützung für die jungen Menschen, die wissenschaftlich fundiert für ihre Zukunft kämpfen und lasse mich von diesem skandalösen Schreiben sicher nicht einschüchtern und mundtot machen."

Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International, äußerte sich in einer Pressekonferenz so: "Es hat offenbar schon die reine Äußerung einer Meinung gereicht, um so einen Brief zu erhalten, nicht einmal die aktive Teilnahme an einem Camp."

Einschüchterung durch SLAPP?

Auch die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) fordert die Rücknahme der Klagsdrohungen samt einer Entschuldigung durch die Stadtregierung. Grund: Man befürchtet eine SLAPP(“Strategic Lawsuit Against Public Participation”)-Klage, also eine Strategische Klage gegen öffentliche Beteiligung.

“Der Versuch junge Menschen einzuschüchtern, indem Strafzahlungen in Millionenhöhe angedroht werden, ist ein Schlag ins Gesicht für alle Jugendlichen, die politisch aktiv sind - und demokratiepolitisch massiv bedenklich!”, so Sara Velić aus dem ÖH-Vorsitzteam. Eine weitere Straße zu bauen, sei falsch, ergänzt Keya Baier: “Die Klimakrise ist die größte Krise unserer Zeit. Eine zusätzliche Straße würde den CO2-Ausstoß nicht mindern, sondern nur noch mehr Menschen dazu bringen, das Auto zu nutzen."

Auch Annemarie Schlack befürchtete eine „Slapp-Klage“, bei der kritische Stimmen von Unternehmen oder Regierungen mittels wirtschaftlicher Übermacht zum Verstummen gebracht werden sollen. Solche Klagen beobachtete Amnesty International etwa im Sudan und auch im Kosovo – dass dies einmal bei der Stadt Wien vorkommen würde, „hätte ich mir nie gedacht“, so Schlack.

Die Stadtstraße soll für den Ausbau von Aspern-West und weiterer Stadtentwicklungsgebiete in der Donaustadt führen. Letztlich sollen laut Stadtregierung rund 60.000 neue Wohnungen errichtet werden.

Post von der Anwaltskanzlei der Stadt bekamen aber auch einige Umweltorganisationen, etwa System Change, not Climate Change, Extinction Rebellion Wien, Fridays for Future Vienna, Global 2000 und Greenpeace Österreich. Alexander Egit von Greenpeace protestierte ebenfalls gegen die Klagsdrohungen: "Bislang hat Bürgermeister Michael Ludwig jegliches Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen im Protestcamp verweigert", so Egit. "Nun schickt die Stadt Wien systematisch Drohbriefe an zahlreiche Einzelpersonen, BürgerInnen-Initiativen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das ist ein schmutziger Versuch, kritische Stimmen mit existenzbedrohenden Klagen in Millionenhöhe mundtot zu machen und das friedliche Engagement von Kindern und Jugendlichen zu unterbinden."

Sophie Lampl, Programmdirektorin von Greenpeace Österreich, sprach von einem demokratiepolitischen Skandal, bei dem Kinder und Jugendliche „in Angst und Schrecken versetzt werden“ und verlangte von Michael Ludwig und Ulli Sima (beide SPÖ) eine Entschuldigung bei den Klimaschützern.

Die Stadtregierung reagiert

Erich Valentin (SPÖ), Gemeinderat und Vorsitzender des städtischen Verkehrsausschusses, erklärte, warum der Bau der "Stadtstraße" für den Bau der Seestadt Nord sowie weiterer Donaustädter Stadtentwicklungsgebiete unerlässlich sei: „Bei allem Verständnis für das Anliegen junger Menschen, aber es geht um leistbaren Wohnbau in unserer wachsenden Stadt, es geht nicht um die Lobau, es geht nicht um eine Autobahn", so Valentin. "Es geht um eine gewöhnliche, 3,2 Kilometer lange Gemeindestraße, die zur Hälfte untertunnelt ist, sonst 2,3 Meter tiefer gelegt ist. Sie verbindet die Seestadt mit der Südosttangente, hat also nichts mit der Lobau zu tun“, so der Verkehrsausschussvorsitzende.

Ulli Sima (SPÖ, 3.v.r.) ist als Wiens Stadträtin für Stadtplanung und Mobilität für die "Stadtstraße" zuständig. Am Montag bedauerte Sima, dass die Klagsdrohung auch an Kinder und Jugendliche zugestellt worden ist.

Dem Vorwurf der ÖH, dass Minderjährige unter den Adressaten der Klagsdrohung sind, begegnet Valentin so: „Wir bedauern dies, aber wir fordern auch die Minderjährigen auf, die Baustelle zu verlassen. Kritik und Proteste gehören zu einer lebendigen Demokratie und können selbstverständlich weitergeführt werden - aber nicht auf der Baustelle der Stadtstraße Aspern."

Ulli Sima (SPÖ), als Stadträtin für Stadtplanung und Mobilität für die "Stadtstraße" zuständig, bedauerte am Montag, dass auch Kindern und Jugendlichen die Klagsdrohung zugestellt worden ist - das sei nicht geplant gewesen.

