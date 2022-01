Die Kohlmeisen bleiben unschlagbar: Vom 6. bis zum 9. Jänner rief die Vogelschutz-Organisation BirdLife alle Österreicherinnen und Österreicher zur Vogelbeobachtung auf. Das Endergebnis der "Stunde der Wintervögel 2022" zeigt: In Wien nahmen nicht nur mehr Leute an der Aktion teil, sondern auch mehr Vögel konnten im Vergleich zum Vorjahr gesichtet werden.



WIEN. Ein Fixpunkt im Kalender vieler Vogel-Fans: Vom 6. bis zum 9. Jänner rief BirdLife alle Österreicherinnen und Österreicher zum mittlerweile 13. Mal dazu auf, in einem frei gewählten Zeitraum eine Stunde lang Vögel zu zählen – egal, ob beim Futterhaus, am Balkon oder vom eigenen Fenster aus. Im Mittelpunkt der „Citizen Science“-Aktion steht die Erforschung der häufigsten und am weitesten verbreiteten Vogelarten wie etwa Amseln, Spatzen, Finken und Meisen, die auch bei Schnee und Kälte bei uns ausharren.

Nun präsentierte BirdLife das – für Wien sehr erfreuliche – Endergebnis: Insgesamt beteiligten sich 2.286 naturbegeisterte Wienerinnen und Wiener an der Aktion. Damit steigerte sich die Teilnehmeranzahl laut BirdLife um rund ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr.

Heuer begaben sich 2.286 Wienerinnen und Wiener auf die Suche nach Wintervögeln.

18 Vögel pro Garten konnten gezählt werden – auch hier verzeichnet BirdLife ein Plus von 16,8 Prozent gegenüber 2021. So waren im vergangenen Jahr aufgrund des Mastjahres der Buchen, Tannen, Eichen und Fichten viele samenfressende Vögel dem Siedlungsraum ferngeblieben.

Kohlmeise in neun von zehn Wiener Gärten

Am meisten gesichtet wurde dabei die Kohlmeise – sie trieben sich in neun von zehn Gärten der Wienerinnen und Wiener herum. Der Spatz (auch Haussperling genannt) bleibt, so wie im Vorjahr, auf dem zweiten Platz: Er wurde bei jeder fünften Beobachtung in Wien angetroffen.

Der Haussperling flog bei der Vogelzählung durch rund 22 Prozent der Wiener Gärten.

Die dritthäufigste Vogelart Wiens wurde die Saatkrähe, die mit einer Schwarmgröße von neun Vögeln doppelt so häufig gesichtet wurde wie im Jahr 2021. Dennoch wird bereits seit mehr als zehn Jahren ein deutlicher Rückgang im städtischen Siedlungsraum verzeichnet – ebenso in ganz Österreich. Die Aaskrähe hingegen verlor gegenüber dem Vorjahr ihren Podestplatz und fiel auf Platz vier, wo sie deutlich unter dem langjährigen Mittel lag.

Stunde der Wintervögel auch in 2023

Die Wintervogelzählung wird auch im nächsten Jahr, vom 6. bis zum 8. Jänner 2023, wieder stattfinden: "Mehr Beobachtungen liefern immer bessere Zahlenreihen, die es uns ermöglichen, den Bestandstrend der häufigsten Vogelarten des winterlichen Siedlungsraums einzuschätzen und Ursachen über Änderungen in ihrem Auftreten auszumachen", so Gábor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich.

Mehr Infos sowie Fotos zur "Stunde der Wintervögel" findest du unter www.stunde-der-wintervögel.at



