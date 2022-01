Heute wird über die Auslieferung eines 22-jährigen Afghanen nach Wien entschieden. Gemeinsam mit drei anderen Verdächtigen soll er im vergangenen Juni eine 13-jährige Schülerin in der Donaustadt vergewaltigt und getötet haben.

WIEN/DONAUSTADT. Insgesamt wurden vier Verdächtige ausgeforscht, von drei gab es DNA-Spuren an der Leiche des 13-jährigen Mädchens: Nun wird in England über die Auslieferung eines 22-jährigen Afghanen entschieden, der nach der Tat in die britische Hauptstadt geflohen war. Gestorben war das Mädchem laut Obduktionsbericht an Ersticken, sowie an einer Vergiftung durch Drogen. Eine Überdosis MDA (Methylendioxyamphetamin) aufwies, dazu Spuren mehrerer Amphetaminderivate sowie von THC – des Cannabis-Wirkstoffs.

Das 13-jährige Mädchen war laut einem Zwischengutachten infolge einer Suchtmittelvergiftung und Erstickens gewaltsam zu Tode gekommen. Die toxikologische Untersuchung ergab demnach, dass das Mädchen eine Überdosis MDA (Methylendioxyamphetamin) wurde im Blut des Leichnams nachgewiesen, dazu einige Amphetamine und der Cannabis-Wirkstoff THC. Am Körper des toten Mädchen wurden auch Würgemale entdeckt, genauso wie Hinweise auf eine vorangegangene Vergewaltigung durch mehrere Täter.

Hier wurde das tote Mädchen gefunden.

Foto: Screenshot Google Street View

hochgeladen von Lukas Urban

Auslieferung wahrscheinlich

Bei der Anhörung vor den britischen Behörden wird heute über die Überstellung des Afghanen nach Wien entschieden. Laut dem Anwalt der Eltern der 13-Jährigen, Florian Höllwarth, sei das "ein ganz normaler Verfahrensschritt." Es gebe keinen Grund, die Auslieferung zu verhindern. Zwei der anderen Verdächtigen sitzen bereits in Untersuchungshaft. Von einem gibt es zwar keine DNA-Spuren am Leichnam, er sitzt aber wegen anderer Delikte bereits in Strafhaft.

