WIEN. Der Lieferdienst mjam hat seine Produktpalette um Arzneimittel erweitert: "Wir freuen uns, unseren Kund*innen mit unseren Partner-Apotheken ein neues Service anbieten zu können. Unsere Kund*innen können aus über 2.000 rezeptfreien Produkten wählen, die von unserer Radflotte innerhalb von 30 Minuten zugestellt werden", erklärt Alexander Gaied, COO von mjam in einer Aussendung.

Neben rezeptfreien Medikamenten können andere medizinische Produkte wie Nahrungsergänzungsmittel, medizinische Hilfsmittel sowie Pflegeprodukte über die mjam-App oder www.mjam.at bestellt werden. Die Bestellungen werden umweltfreundlich mit dem Fahrrad geliefert und sind innerhalb von 30 Minuten da. Bestellt werden kann unter der Woche und am Samstag.

Praktische Serviceleistung

In der Kooperation mit den Apotheken sieht mjam eine weitere essentielle Serviceleistung für die Kundschaft: "Gerade in herausfordernden Zeiten wie wir sie alle jetzt erleben, wollen wir unseren Kunden und Kundinnen ein möglichst breites Angebot zur Verfügung stellen und ihnen so das Leben vereinfachen. Die Partnerschaft mit alteingesessenen Apotheken in Wien ist ein weiterer Meilenstein auf diesem Weg“, erklärt Gaied das neue Angebot weiter.

mjam liefert künftig rezeptfreie Medikamente.

Foto: ADragan / Shutterstock.com

Das Liefergebiet umfasst die Bezirke 1010, 1070, 1080, 1090, 1160, 1170, 1180, 2200 sowie teilweise 1020, 1030, 1040, 1060, 1190.

Bestellungen sind unter der Woche täglich von 8.00 bis 17.30 Uhr möglich, an Samstagen zwischen 8.00 und 11.00 Uhr.

