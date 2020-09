Immer mehr Sicherheitsexperten warnen vor einem Eintritt eines sogenannten Power Blackouts! Jeder Mensch sollte sich im Falle des Zusammenbruchs der Stromversorgung zumindest einige Tage selbst mit Nahrung und Trinkwasser versorgen können!

Ob durch ein Naturphänomen, wie einen Sonnensturm, oder durch einen Hackerangriff verursacht, ist die Gefahr eines sogenannten Blackouts in weiten Teilen Europas real und keine Science Fiction! Wir werden einen Zusammenbruch der Stromversorgung mit großer Wahrscheinlichkeit in nächster Zeit erleben. Doch: Sind wir vorbereitet? Wie unabhängig ist man denn von Strom und Internet in einer Großstadt? Wieviele Lebensmittelreserven hat man zuhause angelegt, sollte Kommunikation und Lebensmittelversorgung in der Großstadt ausfallen?

Im Bild dargestellt: So könnte die Nacht in Wien aussehen, wenn es keinen Strom mehr gibt.