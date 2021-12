In Wien muss jetzt auch der letzte Rest Schnee weichen. Es wird wärmer und feuchter, mit ein paar Chancen auf vereinzelte Sonnenstrahlen.

WIEN. Nach einem schneereichen Wintereinbruch in der vergangenen Woche, ist das aktuelle Wiener Wetter milder, aber auch trüber. Der Mittwoch wird laut ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) wolkig und noch mal etwas wärmer.

Hochnebelartige Bewölkung sorgt einmal mehr für weitgehend trübes Wetter, Regen fällt dabei jedoch kaum noch. Am Nachmittag steigen die Chancen auf sonnige Aufhellungen etwas an. Der Wind weht schwach aus West bis Nordwest. Nach rund 4 Grad in der Früh erreichen die Höchstwerte am Nachmittag um 7 Grad.

Mehr Wind am Donnerstag

Weiterhin prägen hochnebelartige Wolken am Donnerstag das Wettergeschehen. Aus diesen kann es auch ein wenig tröpfeln. Die Sonne zeigt sich kaum, am ehesten für kurze Zeit am Nachmittag. Der Wind aus West-Nordwest frischt zeitweise mäßig bis lebhaft auf. Frühtemperaturen um 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen um 6 Grad.

Einige Sonnenstrahlen am Freitag

Mit lebhaftem Nordwestwind ziehen am Freitag oft starke Wolkenfelder über die Stadt, es bleibt aber die meiste Zeit trocken und es kann auch zwischendurch kurze sonnige Auflockerungen geben. Frühtemperatur um 5 Grad, Tageshöchsttemperatur um 6 Grad.

