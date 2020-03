Am 7. und 8. März sind die weltberühmten Shaolin-Mönche mit gleich drei Shows in der Wiener Stadthalle zu Gast.

DÖBLING. Seit 25 Jahren touren die Geistlichen durch Europa und begeistern die Besucher mit ihrer Körperkunst. Entdeckt wurden sie von dem Künstlermanager Herbert Fechter, der seit 1995 die Auftritte der Mönche organisiert. "Sie suchten über einen in Österreich lebenden Chinesen Kontakt zu einem westlichen Showproduzenten. Mittlerweile hat es bereits 5.000 Vorstellungen auf fünf Kontinenten gegeben", sagt Fechter stolz.

Action-Star mit dabei

Für die Jubiläumstournee hat sich der Döblinger prominente Unterstützung aus Hollywood geholt: Action-Schauspieler und Buddhist Steven Seagal wird die Tour der Shaolin in einigen ausgewählten Städten –darunter auch in Wien – begleiten. Der Amerikaner, der auch russischer und serbischer Staatsbürger ist, trainiert täglich eine Stunde nach dieser fernöstlichen Kampfsportlehre. "Martial Arts ist nicht nur eine Kampfkunst, sondern auch eine Gesundheitsstrategie", so Seagal bei der Präsentation in Wien.

Die Vorstellungen der Shaolin-Mönche finden am 7. (16 und 20 Uhr) und 8. März (15 Uhr) statt. Karten: www.oeticket.com