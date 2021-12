Am Montag fanden Polizisten eine Frau mit Stichwunden in einem Stiegenhaus in der Donaustadt. Sie gab an, von ihrem Ex-Freund attackiert worden zu sein. Dieser wies ebenfalls Stichwunden auf und verstarb später im Spital. Der Fall gibt der Polizei bisher noch Rätsel auf.

WIEN/DONAUSTADT. Am Montag, 20. Dezember, um 14.30 Uhr wurden Polizisten wegen einer Person mit Stichwunden alarmiert. Laut Polizeidirektion Wien fanden die Einsatzkräfte eine 44-jährige österreichische Staatsbürgerin mit Stichwunden im Bein- und Oberkörperbereich in einem Stiegenhaus auf.

Tathergang und Motiv sind derzeit noch unklar (Symbolbild).

Foto: Polizei Auto BMI/Weissheimer

hochgeladen von Michael J. Payer

Vor Ort gab die Frau an, in ihrer Wohnung von ihrem Ex-Freund mit einem Messer attackiert worden zu sein. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten den 46-jährigen Österreicher reglos auf. Auch er wies Stichwunden im Bein- und Oberkörperbereich auf.

Mutmaßlicher Täter starb im Krankenhaus

Die Funkwagenbesatzung begann mit der Reanimation des 46-Jährigen. Auch die Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung versuchten den Verletzten wiederzubeleben. Er verstarb jedoch im Krankenhaus. Die 44-jährige Frau wurde vor Ort ebenfalls notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Derzeit könne die Frau noch nicht einvernommen werden, heißt es auf Nachfrage der BezirksZeitung von der Polizei. Sie sei im Krankenhaus in medizinischer Behandlung, Lebensgefahr bestehe keine.

Der Tathergang und das mögliche Motiv sind für die Polizei derzeit noch unklar. Es werde jedoch wegen versuchten Mordes und Selbstmordes ermittelt, so ein Polizeisprecher. Vieles an dem Fall sei aber noch ungeklärt. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.

Das könnte dich auch interessieren:

Trafik überfallen – Angestellte mit Schusswaffe bedroht

245 aktive Omikron-Fälle in Wien