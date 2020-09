Nachhaltig in blau und rot ist die neue Dienstkleidung der Wiener-Linien-Mitarbeiter.



WIEN. Mitarbeiter des berühmten Verkehrsbetriebs probieren sich neuerdings als Models. Ab dem Frühjahr 2021 zeigen sich die Wiener Linien Mitarbeiter im Dienst mit schicken, bequemen Kleidungsstücken.

„Die Wiener Linien als klimafreundliche Mobilitätspartnerin ziehen sich wie ein roter Faden durch die Stadt. Diese Linie spiegelt sich auch in der neuen Dienstkleidung wider und es freut mich sehr, dass dabei auch auf die nachhaltige Produktion geachtet wird“, freut sich Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Statt grau in schickem Blau



Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, freut sich, dass der lange und aufwendige Prozess nun ein Ende hat. "Das bisherige Grau weicht einem schicken Blau mit roten Akzenten. Die neuen Teile sind bequem und schick zugleich", verrät Reinagl. Insgesamt gibt es 30 unterschiedliche Teile, darunter auch Jeans.

Pikeehemden, Wendesteppjacken, Blousons, dunkelblauen Kleidern und hippe Jeans gehören ab sofort zum Kleiderschrank der Mitarbeiter. Den Angestellten steht sogar die Wahl zwischen Gürtel und Rucksacktaschen. Bei der Modelinie wurde ein großer Wert von hochwertige Materialien gelegt. Die Dienstkleidung besteht aus 75 Prozent Naturfasern.

Foto: Marko Mestrovic

hochgeladen von Sophie Brandl

„Die Wendesteppjacke wurde mit der neusten Hohlfasertechnologie ausgestattet. Die Technik hat man sich von Eisbären abgeschaut. Mit dieser Jacke wird’s den MitarbeiterInnen im Außendienst bestimmt nicht kalt“, sagt Sima. Hinter dem Design steckt das Wiener Modelable "Peng!".

Dienstkleidung für jede Größe



Die Uniformen der Wiener Linien sind für unterschiedliche Figurtypen designt. Die Jeans gibt es zum Beispiel in 45 Größen, denn jeder Mitarbeiter soll sich in seinem täglichen Outfit wohlfühlen können, geht es nach der Wiener Linien Geschäftsführerin Alexandra Reinagl. Für die kalte Jahreszeit greift man auf das alt bewährte Zwiebelschalenprinzip zurück.

„Durch die verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten ist für jedes Kälte- oder Wärmeempfinden etwas dabei“, sagt Reinagl stolz. Für jene, die nicht so geübt im Kombinieren sind, gibt es sogar „Styleguides“. Gemeinsam mit den Mitarbeitern wurde das neue Design entwickelt. „Wir haben in dieser Zeit MitarbeiterInnenbefragungen durchgeführt, mit TeamleiterInnen gesprochen und Feedbacks aus unserer hausinternen Ideenwerkstatt eingeholt. Es wurden wirklich alle Bereiche in den Prozess eingebunden“, so Reinagl.

Foto: PID/Fürthner

hochgeladen von Sophie Brandl

Fokus auf Nachhaltigkeit und Recycling



Die Wiener Linien sind Vorreiter, wenn es darum geht alte Kleidungsstücke zu sammeln und in neue Teile zu recyceln. Daraus entstehen unter anderem LKW-Planen, Putztücher für die Werkstätte oder Zelte fürs Bundesheer. Andere Teile werden sogar gespendet, wie die gefütterte Hose. Diese geht an die Gruft.

Produziert wird die neue Dienstkleidung überwiegend in Europa. Die Strickware wird aus dem nachwachsenden Rohstoff Schurwolle und nachhaltigen Kunstfasern produziert. Einzelne Teile, wie etwa die Rucksacktasche, bestehen zu 100 Prozent aus recycelten Stoffen.