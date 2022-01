"Die Abenteuer des Odysseus" kommen auf die Bühne: Von 12. Jänner bis 13. März kann man das Stück von Michael Schachermaier im Theater im Zentrum, das zum Neubauer Theater der Jugend gehört, ansehen.

NEUBAU/INNERE STADT. "Die Abenteuer des Odysseus" stammt ursprünglich von Homer, für die Bühne adaptiert wurde der Klassiker nun von Regisseur Michael Schachermaier. Bühnenstart ist am 12. Jänner, die offizielle Premiere findet am 14. Jänner statt. Danach kann man "Die Abenteuer des Odysseus" noch bis 13. März im Theater im Zentrum in der Liliengasse 3 in der Inneren Stadt ansehen.

Aber auch "Anne of green gables" ist für Musical-Freunde zu besuchen: Bereits seit der Premiere am 14. Dezember steht das Stück auf der Bühne des Renaissancetheaters in der Neubaugasse 36 und ist noch bis 30. Jänner zu sehen.

Shirina Granmayeh als Diana Lynde und Victoria Hauer als Anne.

Odysseus - worum geht es dabei?

Heureka! – Es ist vollbracht! Mit Hilfe einer genialen List hat Odysseus den zehn Jahre andauernden Krieg gegen Troja zu Gunsten der Griechen entschieden. Nun will er nur noch eines: nach Hause. Doch hat er seine Rechnung ohne die Götter gemacht.

Voller Vorfreude auf seine Frau Penelope und seinen Sohn Telemachos tritt Odysseus schließlich die Heimreise nach Griechenland an. Allerdings wird es weitere zehn Jahre dauern, bis er Frau und Kind endlich wieder in die Arme schließen kann. Regisseur Michael Schachermaier wagt sich an einen der großen Klassiker der Weltliteratur und bringt die Abenteuer des Odysseus auf die Bühne des Theaters im Zentrum.

Die Abenteuer des Odysseus werden im Theater der Jugend nachgespielt.

"Anne of green gables"

Nicht nur wegen ihrer knallroten Haare und grünen Augen fällt die quirlige Anne überall sofort auf. Mit blühender Fantasie, entwaffnender Ehrlichkeit, grenzenloser Neugier und hervorstechender Vorliebe für blumige Bonmots stellt sie ihr neues Zuhause Green Gables von der ersten Sekunde an auf den Kopf.

Lucy Maud Montgomerys längst zum Klassiker avancierter Roman zeichnet das einfühlsame Bild eines ungewöhnlichen Mädchens, das sich nicht verbiegen lässt. Nicht umsonst gilt die willensstarke Anne, die niemals ihren Mut verliert, als Vorbild von Pippi Langstrumpf.

Infos unter www.tdj.at



