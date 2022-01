Das Wiener Traditionsbrauhaus hat sich für das neue Jahr etwas besonderes überlegt: Als Hommage an den Wiener Ausnahmekünstler Falco gibt es eine eigens gebrandete Dose.



WIEN/OTTAKRING. Der Wiener Musiker Falco hätte am 19. Februar seinen 65. Geburtstag gefeiert, diesen möchte die Ottakringer Brauerei mit einer eigens mit Falcos Konterfei gebrandeten Bierdose gebührend feiern.

Die Freude über diese Neuigkeit ist bei den Bierbrauern groß: "Für uns war es völlig klar, in Falcos Jubiläumsjahr eine außergewöhnliche Bier-Edition zu kreieren, denn wir – eine Wiener Musiklegende und DAS Wiener Bier – passen ja perfekt zusammen. Mit unserem 'Falco Brew' schaffen wir die perfekte Verbindung zwischen Wiener Bierkultur und Wiener Musikkultur und liefern so gleichsam: The Sound of Ottakringer", sagt Harald Mayer, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei, in einer Pressemitteilung.

Schmeckt zu Falcos Leibspeise



Die Sonderedition zu Ehren des Musikers ist ein Märzen, welches perfekt zu Falcos Lieblingsessen, dem Wiener Schnitzel, Schinken-Fleckerl und Apfelstrudel passt.

Falco 1993 beim legendären Konzert auf der Donauinsel. Fünf Jahre später war er tot.

Das limitierte Falco Brew wird nur für kurze Zeit verfügbar sein, solange der Vorrat reicht. Kaufen kann man das Bier österreichweit im Lebensmitteleinzelhandel, via Ottakringer Online-Shop auf www.ottakringer.at und natürlich vor Ort im Ottakringer Shop.

Die Sonderedition war auch Anlass für ein Gewinnspiel: Gemeinsam mit Sony Music Austria und dem Brillenhersteller GLORYFY verlost die Brauerei Fanpackages, gefüllt mir dem Falco-Bier, einer Falco CD-Sonderedition und Falco-Sonnenbrillen.

