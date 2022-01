Eine 17-Jährige ist am Wiener Landesgericht für Strafsachen wegen Urkundenfälschung verurteilt worden. Die Schülerin soll im September ein PCR-Testergebnis verfälscht haben, um in eine Dancebar in Wien zu kommen.

WIEN. Am Wiener Landesgericht für Strafsachen ist am Montag, 3. Jänner eine 17-jährige Schülerin wegen des Fälschens eines PCR-Tests verurteilt worden, wie die APA berichtet. Das Mädchen soll im September 2021 das Datum eines alten PCR-Tests geändert haben, um Zutritt zu einem Nachtlokal zu bekommen.

Die 17-Jährige hat drei Tage Zeit, um über ein allfälliges Rechtsmittel nachzudenken.

Am 10. September soll die 17-Jährige mit Freunden in einem Lokal in Wien verabredet gewesen sein. Vor dem Lokalbesuch soll sie einen längst abgelaufenen Test mit einem Softwareprogramm selbst bearbeitet haben. Im Lokal flog die Fälschung jedoch auf, weil der QR-Code gescannt wurde.

Schülerin nahm die Strafe an

Die Staatsanwältin bezeichnete das Verhalten der Angeklagten als "unverantwortlich". Verurteilt wurde die Schülerin zu einer unbedingten Geldstrafe von 320 Euro, die sie in 80 Tagessätzen zu je vier Euro bezahlen kann. Zwar nahm die 17-Jährige die Strafe an, weil sie jedoch nicht anwaltlich vertreten war, ist das Urteil nicht rechtskräftig. Drei Tage hat die Schülerin nun Zeit, um mögliche Rechtsmittel zu ergreifen.

Laut APA hielt die Angeklagte während der Verhandlung fest, sie habe im Tatzeitpunkt bereits eine Corona-Infektion hinter sich gehabt - allerdings lag diese sieben Monate zurück. In ihrer Schule habe sie sich regelmäßig Antigen-Tests unterzogen, sie sei beim Lokalbesuch "negativ" gewesen. PCR-Tests sind jedoch wesentlich aussagekräftiger als Antigen-Tests.

Auf die Frage, weshalb sie unbedingt in das Lokal wollte, erwiderte die Schülerin: "Es hat keinen besonderen Grund gegeben. Ich hätte auch daheim bleiben können." In Wien musste bereits im September des vergangenen Jahres in Nachtlokalen ein PCR-Testergebnis vorgezeigt werden, wenn keine Impfung oder Genesung vorlag.



