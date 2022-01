In der Nacht auf Freitag ging im Hirschstettner Protestcamp gegen die "Stadtstraße" eine zweistöckige Holzhütte in Flammen auf. Da Fremdverschulden durch unbekannte Täter nicht ausgeschlossen wird, hat nun auch der Verfassungsschutz Ermittlungen aufgenommen. Reaktionen kamen nicht nur aus der Politik, sondern auch aus der Kunst.

DONAUSTADT. In der Nacht auf den Silvestertag ging an der Hirschstettner Straße in der Donaustadt eine doppelstöckige Holzunterkunft in Flammen auf - es handelt sich nicht um die vielfotografierte Holzpyramide, diese steht nämlich im Protestlager an der Hausfeldstraße. Anwesende Umweltaktivisten erklärten den Ermittlern von Polizei und Feuerwehr, dass sie einen davoneilenden Radfahrer gesehen und Brandbeschleuniger gerochen hätten.

Lena Schilling vom Jugendrat, die auch Sprecherin von LobauBleibt ist, bestätigt das: "Es waren Aktivisten und Aktivistinnen in der Holzhütte. Alle sind zum Glück rechtzeitig herausgekommen", so Schilling. "Ich will mir gar nicht vorstellen was passiert wäre, wenn alle geschlafen hätten."

Die Holzbaracke des Protestlagers brannte in der Nacht auf den Silvestertag 2021 ab.

Die Bundesregierung reagiert

"Wenn sich dieser Verdacht erhärtet, wurde die Gesundheit von jungen Menschen bewusst auf's Spiel gesetzt. Das ist auf das Schärfste zu verurteilen", reagierte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Nun hat auch der österreichische Verfassungsschutz Ermittlungen aufgenommen: Die Ermittlungen werden "mit Hochdruck" geführt, erklärte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Erich Valentin, Vorsitzender des Mobilitätsausschusses im Wiener Rathaus, ist erleichert, dass niemand verletzt wurde: "Jetzt sind die Behörden am Zug, um Klarheit über die Brandursache zu schaffen", so Valentin. "Durch das schnelle Handeln der Einsatzkräften konnte weiterer Schaden abgewendet werden. Es ist gut zu wissen, dass wir uns in Wien auf die Feuerwehr verlassen können."

Stefan Gara, Klimaschutzsprecher der Wiener Neos, zeigt sich über den Brand im Protestlager entsetzt: „Das Wichtigste ist, dass niemand verletzt wurde – der Brand hätte auch Menschenleben kosten können", so Gara. "Jetzt sind die Ermittlungsbehörden gefordert, rasch die Brandursache herauszufinden. Sollte es sich tatsächlich um Brandstiftung handeln, kann dies nur mit aller Deutlichkeit verurteilt werden. Gewalt hat keinen Platz in einer demokratischen Auseinandersetzung."

Von dieser Gitarre blieb nur ein verkohlter Rest übrig.

War alles ganz anders?

Zu Wort gemeldet hat sich auch der Wiener FPÖ-Klubobmann Anton Mahdalik: Er vermutete bereits am Freitag, dass "eventuell besoffene oder eingekiffte Baustellenbesetzer die Holzbaracke selber durch eine illegale Feuerstelle beim Vorglühen für Silvester abgefackelt" hätten, so Mahdalik. Zu den nunmehrigen Ermittlungen des Verfassungsschutzes äußerte sich der FPÖ-Chef so: "(Innenminister, Anm.) Karner macht sich jetzt rührender Weise Sorgen um deren Grundrechte (der Umweltaktivisten, Anm.), ich mir viel mehr um jene der geschädigten Steuerzahler, Anrainer und um den Rechtsstaat an sich", erklärte Mahdalik und fordert die sofortige Räumung der Protestcamps auf den Baustellen der "Stadtstraße".

Heidi Sequenz, Mobilitätssprecherin der Wiener Grünen, ist froh, dass alle Klimaschützer unversehrt flüchten konnten: „Das verbale Zündeln, das wir von immer gleicher Seite wahrnehmen müssen, ist kontraproduktiv und gefährlich", so Sequenz. "Gerade die Politik hat, auch wenn sie in Opposition ist, die Aufgabe, die friedlichen Klimaproteste ernst zu nehmen. Leider hat sich schon oft bewahrheitet: Wenn man mit Worten zündelt, beginnt es irgendwann auch tatsächlich zu brennen.“ Der Klimaschutzsprecher der Bundes-Grünen, Lukas Hammer, zeigt sich entsetzt: "Zivilgesellschaftliches Engagement muss gefahrlos möglich sein. Sollte sich der mutmaßliche Brandanschlag bewahrheiten, wäre das ein noch nie dagewesener Angriff auf das Leben junger Klima-Aktivisten, den ich aufs schärfste Verurteile“, so Hammer.

Eine Reaktion aus der Zivilgesellschaft gibt es vom Schauspieler Gernot Kranner, der von Volksoper, Volkstheater, Musicalbühnen und aus dem Fernsehen bekannt ist: Er hat angekündigt, auch weiterhin an jedem Sonntag ein Kindertheaterstück im Protestcamp Hausfeldstraße (bei der U2-Station Hausfeldstraße) aufzuführen. Am Sonntag, 2. Jänner, ist um 14 Uhr das Stück "Robin Hood" an der Reihe: "Der pfiffige Held zeigt mit spitzer Zunge und scharfem Verstand, wie man es schafft, dass am Ende die Gerechtigkeit siegt und Heldenmut mit Liebe belohnt wird", so Kranner, der nicht nur erzählt, sondern auch singt und tanzt. "Robin Hood ist ideal für alle Kids ab 3 Jahren!"



