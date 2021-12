Die Polizei fahndet nach einem 52-Jährigen, der im Verdacht steht, in Polen drei Menschen ermordet zu haben. Es ist nicht sicher, dass sich der Tatverdächtige in Wien aufhält. Laut polnischen Behörden, könnte der Mann im deutschsprachigen Raum unterwegs sein.

WIEN. Die Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Dreifach-Mörder aus Polen. Der 52-jährige polnische Staatsangehörige steht laut Polizei im Verdacht, in der Nacht von 9. auf 10. Juli 2021 in Borowce in Polen seinen Bruder, seine Schwägerin und dessen gemeinsamen Sohn mit einer Faustfeuerwaffe erschossen zu haben.

Die Wiener Polizei bittet um die Veröffentlichung des Fotos des Verdächtigen.

Foto: LPD Wien

hochgeladen von Aline Schröder

Die Polizei gibt an, die polnischen Behörden gingen davon aus, dass sich der Tatverdächtige im deutschsprachigen Raum aufhalte. Der 52-Jährige gelte als gewalttätig und könnte bewaffnet sein. Sollte der Mann angetroffen werden, ist sofort der Polizeinotruf 133 zu wählen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

52 Jahre alt

176 cm groß

kurze, graue Haare

blaue Augen

5-7 cm große Narbe auf der rechten Schulter

Der Mann wird mittels EU-Haftbefehl und von Europol gesucht. Sachdienliche Hinweise können, wenn gewünscht auch anonym, an das Landeskriminalamt Wien unter der Nummer 01/313 10 37 881 übermittelt werden.