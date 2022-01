Die Wiener Polizei verhinderte erfolgreich die geplante Störung des weltbekannten Neujahrskonzerts.

WIEN. Am Samstag, den 1. Jänner, war es wieder soweit: Das bekannte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker fand mit 1.000 Zuschauern vor Ort statt und wurde in mehr als 90 Länder übertragen – somit von mehreren Millionen Menschen live verfolgt. Für den reibungslosen Ablauf des Konzerts mussten aber polizeiliche Maßnahmen verstärkt werden. Denn Corona-Maßnahmen-Gegner hatten zur Störung des Neujahrskonzerts aufgerufen.

Die Veranstaltung im Wiener Musikverein sollte mit Trommeln, Sirenen, Pfeifen und sonstigen Gegenständen, die Lärm verursachen, gestört werden. Deshalb wurden in dem Bereich zahlreiche Polizisten eingesetzt, um einen reibungslosen Ablauf des Konzerts zu gewährleisten.

Die Wiener Polizei führte Absperr- und Sicherungsmaßnahmen durch, um ein Zusammenströmen von Personen zu einer nicht angezeigten Versammlung im Vorfeld zu verhindern. Jeglicher Lärm, der weit über den des normalen Straßenverkehrs hinausgeht, hätte das Konzert im Inneren des Musikvereins beeinträchtigt und möglicherweise sogar zu einem Abbruch geführt.

Absperr- und Sicherungsmaßnahmen der Polizei Wien verhinderten ein Zusammenströmen von Personen.

Rechtswidrige Kundgebung war geplant

"Vor Beginn und während des Konzerts wurden insgesamt rund 40 Personen, verteilt in kleinen Gruppen, im Umfeld wahrgenommen, die offensichtlich eine rechtswidrige Kundgebung vor dem Wiener Musikverein abhalten wollten", heißt es in einer Aussendung der Polizei Wien. Die Personen hatten Trommeln und Lautsprecher dabei, die ihnen von den Polizisten vorübergehend abgenommen wurden.

"Ich danke allen Polizistinnen und Polizisten, die am Neujahrstag ihre Freizeit opfern mussten, um dieses wichtige Ereignis zu schützen. Durch ihr professionelles und bedachtes Einschreiten konnten alle Störversuche erfolgreich verhindert werden und das Konzert reibungslos über die Bühne gehen", so Gerhard Pürstl, Polizeipräsident in Wien.

