Premiumbauträger Glorit lädt zum Haus-Besuch in die Donaustadt

Beziehen Sie jetzt Ihr Traumhaus in idyllischer Grünlage

Sie träumen vom Eigenheim in ruhiger Lage abseits von Hektik und Trubel? Sie sehnen sich nach Natur und viel Grün um sich herum, legen aber auch viel Wert auf eine gute Erreichbarkeit der Stadt? Ihnen sind ein verlässlicher Rundum-Service und höchste Qualität sehr wichtig? Dann sind Sie bei Wiens Premiumbauträger Glorit genau richtig! Kommen Sie am 12. und 13. September jeweils von 16 bis 18 Uhr zum Haus-Besuch in den Pachtweg 11 im 22. Bezirk und lassen Sie sich individuell beraten zu den mehr als 100 Top-Projekten, von denen alleine zehn in der direkten Umgebung liegen.

Hier im Pachtweg 11 stehen drei Premium-Einzelhäuser zum Einzug bereit, eines davon ist noch zu haben. Das moderne, elegante Haus auf Eigengrund bietet viel Platz für die ganze Familie: Es erwarten Sie entspannte Stunden mit den Liebsten bei Sonnenuntergang auf der exklusiven Dachterrasse, gemütliche Frühstücke im Garten, Platz für Hobbies und Fitness im Keller und vieles mehr. In den hellen, freundlichen Räumen mit den großen Glasfronten kommt selbst beim Home-Office künftig Urlaubsfeeling auf. Eine hochwertige Ausstattung mit namhaften österreichischen Qualitätsmarken rundet das exklusive Gesamtpaket perfekt ab. Doch damit nicht genug. Auch außerhalb der eigenen vier Wände hat dieser Wohntraum einiges zu bieten.

Exklusives Wohnen am Wasser

So werden Sie auch von der Lage begeistert sein. Ob Wanderungen mit den Liebsten, Inline Skaten auf der Donauinsel, Schwimmen in der Neuen Donau oder ausgiebige Fahrradtouren mit der ganzen Familie – hier in dieser idyllischen Grünruhelage zwischen Schiller- und Mühlwasser gelegen, bieten sich zahlreiche Natur- und Freizeitmöglichkeiten. In wenigen Minuten ist man mit dem Fahrrad bei der Donauinsel und auch das einzigartige Naturparadies Nationalpark Donau-Auen Lobau liegt direkt vor der Haustür. Die nahe gelegene U-Bahn-Linie U2 bringt einen zudem in kürzester Zeit in die Wiener Innenstadt.

Ihr Premium-Haus auf einem Blick



5 Zimmer, 173 m 2 Wohnfläche

Wohnfläche 276 m² Grundstücksfläche

Dreigeschossig ausgebaut, vollunterkellert, PKW-Stellplatz

Dachterrasse und Garten mit weiterer Terrassenfläche

Große Fensterflächen für lichtdurchflutete Räume

Exklusive Ausstattung wie u.a. maßgefertigte bulthaup-Küche mit Miele-Geräten, Villeroy & Boch und Hansgrohe in den Bädern, Feinsteinzeug-Fliesen, edle Echtholzdielen der österreichischen Qualitätsmarke Scheucher, Fußbodenheizung, Holz-Alu-Fenster in Dreifachverglasung, komfortable Hebe-/Schiebetüren etc.

Preis: EUR 949.900,- provisionsfrei direkt vom Bauträger

Schon Pläne für's Wochenende?

Lassen Sie uns plaudern! Beim Haus-Besuch am 12. und 13. September steht Ihnen Glorit jeweils von 16 bis 18 Uhr vor Ort für eine individuelle Beratung zu den mehr als 100 traumhaften Projekten zur Verfügung.

Um vorherige Anmeldung bei Ihrem Berater Christian Nuster wird gebeten: christian.nuster@glorit.at; 0664/2147113; www.glorit.at/sicherheit.