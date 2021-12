In der Leopoldstadt wurde laut Polizei am Dienstag ein Mann überfallen und ausgeraubt. Außerdem flüchtete ein mutmaßlicher Einbrecher vor der Polizei und musste aus einem Lichtschacht befreit werden.



WIEN/LEOPOLDSTADT. In den frühen Morgenstunden am Dienstag soll ein Mann auf der Franzenbrückenstraße angegriffen und ausgeraubt worden sein. Laut Polizei alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte, da sie eine körperliche Auseinandersetzung unter mehreren Männern sahen.

Die Polizei fand das verletzte 36-jährige Opfer nach dem Raub auf der Franzenbrückenstraße.

Foto: LPD/Bernhard Elbe

hochgeladen von Aline Schröder

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau fanden einen verletzten 36-Jährigen am Einsatzort. Der Mann soll zuvor von mehreren Männern angegriffen und beraubt worden sein. Im Zuge einer Sofortfahndung habe die Polizei zwei tatverdächtige, syrische Staatsangehörige im Alter von 25 und 27 Jahren angehalten und festgenommen.

Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen in der Sache übernommen.

Einbrecher saß in Lichtschacht fest

Dienstagnacht kam es in der Leopoldstadt außerdem zu einem Einbruchsversuch, der für den mutmaßlichen Einbrecher in einem Lichtschacht endete. Laut Polizei Wien wählte ein Zeuge den Notruf, da er eine Person auf einem Baustellengerüst beobachtet hatte. Der mutmaßliche Einbrecher soll versucht haben, über die Fenster in mehrere Wohnungen einzubrechen.

Wurde schon einmal bei dir eingebrochen?

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau fanden ein eingeschlagenes Fenster vor und umstellten das Wohngebäude. Mit Unterstützung der WEGA und der Polizeidiensthundeeinheit wurden das Gerüst und das Gebäude durchsucht.

Dabei flüchtete der mutmaßliche Einbrecher offenbar vor den Polizisten und rutschte durch ein Lüftungsrohr in einen Lichtschacht, wo er schließlich festsaß. Mit einer Trittleiter konnten die Beamten den 26-jährigen slowenischen Staatsangehörigen schließlich aus dem Lichtschacht befreien. Der Mann wurde festgenommen. Bei ihm wurde laut Polizei eine Alkoholisierung von ca. 0,76 Promille gemessen.



Mehr Chronik aus Wien:

Mann bedroht und attackiert Frau nach Trennung

Zwei gefährliche Vorfälle mit Feuerwerkskörpern