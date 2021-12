Die am Mittwoch verkündeten strengeren Regeln ab 27. Dezember haben rasche Planänderungen in der Kultur nötig gemacht. Zahlreiche Theater haben jetzt geänderte Beginnzeiten und eine Reduzierung der Sitzplätze verkündet.

WIEN. Mit 27. Dezember gelten in Österreich wieder verschärfte Regeln, um die drohende Omikron-Welle zu verlangsamen. Die Beschränkungen der Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen trifft insbesondere die Kulturbetriebe und hat dort zur hektischen Umplanung geführt. Manche Theater haben nun eine Reduzierung der Plätze beschlossen.

Was für Veranstaltungen ab 27. Dezember gilt:

Bis 25 Personen – 2G-Regel, keine zugewiesenen Sitzplätze nötig

Bis 500 Personen – 2G, zugewiesene Sitzplätze

Bis 1.000 Personen – 2GPlus (also Genesen oder Geimpft plus ein aktueller PCR-Test)

Bis 2.000 Personen – 3 Stiche plus PCR-Test

Die FFP2-Maske ist überall Pflicht

In die Staatsoper dürfen nur noch Besucher, die bereits die Booster-Impfung erhalten haben.

Das Burgtheater und die Volksoper reduzieren aufgrund der strengeren Besucherbeschränkungen nun ihre Sitzplatzkapazitäten, wie der ORF berichtet. Bei einer Beschränkung auf maximal 1.000 Besucher, müssen diese entweder genesen oder geimpft sein und in beiden Fällen noch einen zusätzlichen PCR-Test erbringen. Den dritten Stich müsste allerdings bei mehr als 1.000 Besuchern jeder vorweisen und das dürften die meisten Kulturbetriebe für nicht realistisch halten.

Geänderte Beginnzeiten wegen Sperrstunde

In einer Aussendung haben auch die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) über die Zutrittsvoraussetzungen und über geänderte Beginnzeiten informiert. So ist für den Besuch im Ronacher und im Theater an der Wien ein 2GPlus-Nachweis erforderlich (geimpft oder genesen mit zusätzlichem PCR-Test). In der Kammeroper bleibt es hingegen bei der 2G-Regel, da die Kapazität unter 500 Besuchern liegt.

Auch so manche Beginnzeit musste aufgrund der neuen Sperrstundenverordnung nach vorne verlegt worden. Dass ab 27. Dezember eine Sperrstunde ab 22 Uhr gilt, trifft nicht nur die Gastronomie, sondern auch Theatervorstellungen. Die geänderten Beginnzeiten für das Musical "Cats" im Ronacher sind etwa hier zu finden.

In die Staatsoper nur noch dreimal geimpft

Die Staatsoper schraubt die Sitzplatzkapazitäten hingegen nicht so weit hinunter, dass 2GPlus gilt. Wie das Haus auf seiner Webseite mitteilt, sind deshalb drei Impfungen und ein negativer PCR-Test für den Opernbesuch nötig.

Die Entscheidung, in welcher Form das Neujahrskonzert 2022 der Wiener Philharmoniker stattfinden wird, steht derzeit hingegen noch aus. „Das Neujahrskonzert findet auf alle Fälle mit Publikum statt“, hieß es am Donnerstag von den Wiener Philharmonikern gegenüber der APA. Welche konkreten Zugangsregeln dann am 1. Jänner gelten, darüber wolle man die Öffentlichkeit am 27. Dezember informieren.

