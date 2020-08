Regionautentreffen Wien

Einladung zum Regionautentreffen in Wien

am Samstag dem 19. September 2020

unter den Schirmplantanen in Café um ca. 10:00 Uhr

in den Blumengärten Hirschstetten.

Mehr zu den Veranstaltungen an diesem Wochenende

in den Blumengärten Hirschstetten,

findet ihr in meinem letzten Beitrag.

Bei schlechtem Wetter, wird das Regionautentreffen abgesagt.

Es würde auch ein Termin am Sonntag,

wegen schlechtem Wetter möglich sein.

Doch, nur wegen schlechtem Wetter!

Ich würde mich sehr freuen,

wenn ich ihr alle kommen würdet.

Herzlichen Dank,

auch für jede Antwort auf meine persönlichen Einladungen.

Liebe Grüße Marie