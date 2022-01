Mit Anfang Dezember 2021 wurde die RRG Wien von der Sonnleitner GmbH übernommen. Das Familienunternehmen feiert 55-jähriges Jubiläum und ist heute der größte Renault, Nissan, Dacia und Alpine Händler Österreichs mit 18 Standorten in Wien, Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg sowie in Bayern.

„Trotz der ständigen Expansion sind wir darauf bedacht, den familiären Charakter des Unternehmens aufrecht zu erhalten, denn nur wer seine Zielgruppe kennt, kann auch wirklich auf sie eingehen“, sagt Max Sonnleitner. „Die Qualität des Kundenservice und all die Wünsche der Kund:innen sind bei Sonnleitner nach wie vor ein zentrales Anliegen, ob vor Ort in unseren Autohäusern oder auch online.“

Ihre vertrauten Ansprechpartner:innen werden selbstverständlich auch weiterhin am Laaer Berg und in der Donaustadt wie gewohnt im Einsatz sein und sich für Ihre Wünsche und Anliegen einsetzen.

Immer und überall erreichbar

Konsumenten der Zukunft wollen digitale Angebote, aber auch das besondere Erlebnis vor Ort. Es wird an allen Säulen für die Umsetzung der Kundenwünsche intensiv gearbeitet. Empathische Kommunikation beginnt mit dem aktiven Zuhören und dem Identifizieren der Erwartungen.

„Mit Kunden um 22 Uhr chatten - das können sich nur große Unternehmen leisten. Inzwischen werden mehr als 25 Prozent des Autogeschäftes über das Internet angebahnt“, so Geschäftsführer Mag. Wolfgang Sonnleitner

Mag. Wolfgang Sonnleitner und Max Sonnleitner

Online gustieren - vor Ort begeistern lassen

Die eigene Online-Autobörse bietet vom Gebrauchtwagen, Vorführwagen bis hin zu Tageszulassungen alle lagernden Fahrzeuge, die an unseren Standorten probefahren können. Termine lassen sich auf Wunsch auch direkt online vereinbaren.

Sie haben Fragen? Sonnleitner 100% Auto kümmert sich innerhalb kurzer Zeit über Ihre Nachrichten via Mail, Google und Social Media.

Up to date: Verpassen Sie keine News, Angebote und interessante automobile Blogbeiträge auf unserer Webseite.

Neuigkeiten rund um die Markenwelt bei Sonnleitner 100% Auto

Renault positioniert sich stark in Richtung Technologie, Service und saubere Energie. Renault ist nach wie vor Europa-Marktführer für Elektrofahrzeuge. NEUHEITEN 2022: Als Nachfolger für den Kadjar präsentiert Renault den Kompakt-SUV Austral. Der neue Megane E-Tech überzeugt mit Reichweite, Leistung und Modernität.

Nissan geht einen effizienten, entschlosseneren und elektrifizierenden Weg. Mit der Nissan Intelligent Mobility Vision wird das Ziel verfolgt, sowohl die Emission als auch die Zahl der Unfallopfer im Straßenverkehr auf null zu reduzieren. NEUHEITEN 2022: Der neue Nissan Qashqai e-Power und die Neuerscheinung des Nissan Ariya bedeuten den Beginn eines neuen Abschnittes für die Automarke.

Dacia besticht bis heute mit seinem rationalen Zugang. Die Marke wird seinen Kund:innen immer ein vertrauenswürdiges, authentisches Angebot mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Dacias erstes Elektroauto, der neue Dacia Spring, begeistert mit seiner Robustheit, Geräumigkeit und dem schockierend günstigen Preis. NEUHEIT 2022: der neue Dacia Jogger: siebensitziger Hybrid-Crossover ersetzt Van und Kombi und löst den Lodge und Logan MCV ab.

Alpine wird nicht nur rein elektrisch, der legendäre Name wird innerhalb des Konzerns künftig eine wesentlich größere Rolle spielen. Alpine wird zur Motorsport- und Performance-Division der Renault Gruppe gemacht. Das bedeutet, dass Renault Sport (Megane R.S., Clio R.S. und Co.) und Renault Sport Racing unter der neuen Einheit Alpine gebündelt werden. Alpine ist in 4 Motorsport Kategorien vertreten: Formel 1 (1. Sieg durch Esteban Ocon beim „Großen Preis von Ungarn“ 2021), WEC (World Endurance Championship), Alpine Rally und GT4. NEUHEIT 2022: Tuning für die Alpine Modellpalette - noch mehr Speed, noch mehr Sport mit den neuen Modellen Alpine A110 Pure, A110 S und A110 Légende GT.

Gemeinsam sind wir #sonnleitner100prozentauto

