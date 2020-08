Bereits zum Zweiten mal veranstaltet der Verein Leiwandes Simmering am Enkplatz dieses Event. Diesmal mit Coronabedingten Auflagen.

Ein färbiges Band berechtigt zur Konsumation und zum Platz nehmen, auf den Tischen befindet sich ein Desinfektionsmittel.

Auch Publikumstanz ist untersagt, was am Freitag viele Rock´n Rollbegeisterte schweren Herzens zur Kenntnis nehmen mußten.

War doch Johnny Favourit und seine Mannen zu Gast und lieferten wie gewohnt heiße Rhythmen.

Pünktlich um 21.30 Uhr ist Schluß und dann gehen die Lichter aus.

Noch bis zum 6.September kann man Cocktails, Fun and Beachfeeling erleben.

Das Programm findet man unter: www.vlsimmering.at

Fotos©René Brunhölzl