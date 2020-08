Quarantäne im Kleingarten: Die Serie "Vienna 2020" zeigt klassische Klischees im Wiener Dialekt.



WIEN. Die sportliche Instagrammerin Denise, die Feministin Betty, Eddie, der auf der Suche nach seiner Sexualität ist, und der WU-Dauerstudent Oskar: Sarah Petsovits, Elisa Valentina, Richard Horn und Jakob Tarnai verkörpern in der Youtube-Serie "Vienna 2020" typische Klischees.

Und das alles in einer Kleingartensiedlung, denn die vier sind in Quarantäne. Die größtenteils professionellen Schauspieler wollten sich trotz der Pandemie einen schönen Sommer machen. Eine Kollegin Horns hat sich einen Kleingarten in der Leopoldstadt gekauft. Nachdem die Kollegin aktuell nicht in Wien ist, steht die Anlage leer. Horn nutzte die Gelegenheit, brachte den Garten in Schwung und fertig war die Wohlfühloase.

Die Serie "Vienna 2020" zeigt vier klassische Qurantäne-Klischees.

Drehkulisse ohne Haus



Ein Garten mit Griller und Pool, zwei Keller und ein Öklo – mehr braucht es für die Serie nicht. Jeden zweiten Freitag erscheint gegen 16 Uhr eine neue Folge. Ungefähr zwölf Minuten pure Satire erwarten die Zuschauer kostenlos auf Youtube unter "Vienna 2020". "Uns freut es, wenn uns so viele Leute wie möglich sehen und uns Feedback geben. Wir machen das alles nur aus Spaß", kommentiert Horn. Nicht nur die Idee stammt von ihm, sondern auch das Drehbuch.

Gemeinsam mit Tarnai, Petsovits, Valentina und einigen Mitwirkenden vor und hinter der Kamera wird die Serie umgesetzt. Wer Serienluft schnappen will, kann sich auch gerne als Statist unter info@vienna2020.at bewerben. "Ich glaube, es war Richard auch wichtig, niemanden zu casten, sondern Leute zu nehmen, die er mag", ergänzt Tarnai. So verbringen die Freunde nicht nur gemeinsam den Sommer, sondern realisieren zusammen ein Herzensprojekt.

Politsatire bis Online-Dating



Insgesamt wird es sieben oder acht Folgen geben, jeweils mit einem Themenschwerpunkt. So viel sei verraten: In den bisher erschienen Folgen finden Zuschauer pure wienerische Satire. Gesellschaftspolitische Themen und bekannte politische Persönlichkeiten, die angehimmelt werden, dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Die weiteren Episoden widmen sich Themen wie Kannibalismus, Feminismus sowie (Online-)Dating in Zeiten von Corona. "Alle sind voll dabei, und das ohne Bezahlung, weil einfach jeder die Idee gut findet", freut sich Horn. Dank der Nachbarn in der Kleingartenanlage konnte bisher problemlos im Freien gedreht werden.

Übrigens hat die Anlage eine spannende Geschichte hinter sich: Am Drehort lebte damals eine Prostituierte, die dort ab und zu Orgien feierte. Ihr Haus brannte ab und die Dame starb einige Jahre später, bevor Horns Kollegin die Anlage übernahm. Die Filmcrew wurde aufgrund des Drehorts mit dem Gerücht konfrontiert, dass sie dort einen Pornofilm drehen würde. Obwohl Plattformen dieser Art während Corona viel Zuspruch bekamen, kann "Vienna 2020" behaupten, dass es sich um keinen Porno handelt.